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FESCO запустила контейнерный поезд в Китай

26 Августа 2019, 17:20 | Приморье

Он будет следовать через погранпереход Гродеково - Суйфэньхэ

Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) запустила регулярный контейнерный поезд из Хабаровского края в Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР) через пограничный переход Гродеково (Приморский край) / Суйфэньхэ (КНР).

В сообщении FESCO говорится, что поезд будет отправляться со станции Мылки (Хабаровский край) два раза в месяц, в перспективе планируется увеличение частоты отправок до четырех раз в месяц.

Общее время в пути следования по маршруту составляет 10 суток. Основу грузопотока нового сервиса формирует продукция лесопромышленного комплекса.

Первый состав из 36 сорокафутовых контейнеров с лесоматериалами прибыл на станцию Суйфэньхэ в середине августа, где был перегружен на подвижной состав колеи 1435 и отправлен в пункт назначения на станцию Харбин.

Досье «Золотого Рога»: Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO - 40 тыс. контейнеров и около 5 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Находящийся под арестом Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: контейнеры  лес  ДВМП  погранпереход  китай  Зиявудин Магомедов  fesco 













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