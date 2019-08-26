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В Приморье более 200 безработных стали предпринимателями
Более тысячи безработных граждан с начала года обратились в службу занятости Приморья по вопросам организации своего дела. Из них 203 человека открыли бизнес и получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета.
Как сообщают в департаменте труда и социального развития, программа «Содействие самозанятости безработных граждан» начала работать в Приморье в 2009 году. Это было одно из антикризисных мероприятий, которое финансировал федеральный бюджет. Однако вот уже восьмой год поддержка предпринимательских инициатив граждан Приморья осуществляется из краевого бюджета, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«За все время работы программы специалисты службы занятости помогли организовать предпринимательскую деятельность почти 4,8 тысячи граждан. Почти половина из них обратились за финансовой помощью в размере из краевого бюджета и получили ее», – рассказывают в ведомстве.
Одна из тех, кто получил такую помощь, – жительница Владивостока Мария Мокеева. В прошлом году она обратилась в службу занятости по вопросам организации своего дела. Составив бизнес-план, оформила соответствующий договор с центром занятости и зарегистрировала предпринимательскую деятельность. В итоге – в октябре получила единовременную финансовую помощь в размере 58 800 рублей на развитие клуба по интересам для взрослых и детей «Время с пользой».
Сегодня в клубе действуют группы для детей и взрослых, основная тематика которых – изучение китайского языка. Мария организовала особый подход к изучению языка – не только уроки грамматики и лексики, но и знакомство с уникальными традиционными искусствами Китая.
«В группах мы занимаемся каллиграфией, плетем китайские узлы счастья, проводим китайскую чайную церемонию и традиционную трапезу палочками. Организуем и различные мастер-классы, одни из наиболее популярных – мастер-классы по производству китайской печати и по росписи камней», – рассказала она.
Мария Мокеева отметила, что помощь в организации своего дела – не первый ее опыт взаимодействия со службой занятости Приморья. Три года назад она, уволившись с прежней работы, встала на учет в службу занятости и по направлению специалистов прошла профессиональное обучение по программе «Руководитель малого и среднего бизнеса». Эти знания впоследствии очень пригодились при подготовке бизнес-плана и организации работы клуба.
В планах у Марии много проектов – обучающий курс «Как выиграть грант и поехать учиться в Китай», краткий курс путешественника, организация занятий китайской дыхательной гимнастикой и другие. Она уверена: главное – мыслить масштабно, позволить своему бизнесу развиваться не только по основному направлению. А еще – не бояться обращаться за государственной поддержкой.
По словам и.о. департамента труда и социального развития Приморского края Светланы Красицкой, содействие самозанятости – это не только единовременная финансовая помощь. Специалисты службы занятости консультируют будущих бизнесменов, тестируют на предмет выявления способностей к занятиям предпринимательской деятельностью.
«Многих специалисты направляют на бесплатное обучение. В этом году уже почти 80 безработных граждан обучились основам предпринимательской деятельности. Дополнительно в рамках регионального проекта “Старшее поколение” национального проекта “Демография” на обучение по программе “Руководитель малого и среднего бизнеса” были направлены девять приморцев предпенсионного возраста», – информирует глава ведомства.
С подробной информацией и перечнем направлений, по которым проводится обучение, можно ознакомиться на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края.
Фото – из архива клуба «Время с пользой»
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