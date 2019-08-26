www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 61.53 р.
EUR: 72.62 р. 10 CNY: 92.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

Во Владивостоке ещё на одной улице появится новый асфальт

26 Августа 2019, 12:38 | Приморье

Подрядчики по заказу администрации Владивостока приступают к ремонту улицы Некрасовской. Здесь уложат новые дорожное покрытие, выставят на новый уровень бордюры и обновят подпорную стенку в районе дома № 82 по улице Некрасовской.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказывают, что данная улица вошла в перечень объектов ремонта на этот год благодаря дополнительному финансированию. Средства выделила администрация Приморья в рамках полученных субсидий на ремонт и реконструкцию социальных объектов края.

Ремонт дороги будет проводиться на участке от съезда с развязки в районе «Фуникулера» до пересечения с Народным проспектом.

Специалисты также добавляют, что все бордюры, которые хорошо сохранились и не имеют повреждений, будут установлены при ремонте. Изношенные и непригодные заменят новыми.

«При ремонте дорог краевого центра очень часто возникают вопросы по установке бортовых камней. Их демонтируют для того, чтобы вывести на новый уровень, выровнять и заменить поврежденные. Все хорошо сохранившиеся бортовые камни при ремонте дорог в городе используем в работе», - рассказали специалисты.

Напомним, что благодаря дополнительным средствам по данной программе во Владивостоке ремонтируют также участки дорог по улицам Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанной, Уборевича, Снеговой, проспекту Красного Знамени и некоторым другим.

Администрация города просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и запрет парковки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: благоустройство  ремонт  дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]