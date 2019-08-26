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В Приморье открыт проезд по временному мосту в Осиновке
Новый мост был построен менее чем за месяц. За это время конструкция прошла испытание тайфуном
Примавтодор завершил строительство временного моста в районе села Осиновка Михайловского района. Проезд по трассе Осиновка–Рудная Пристань восстановлен.
Как сообщил генеральный директор предприятия Алексей Ширшов, устройство временного мостового сооружения позволит жителям края сэкономить время на проезде по трассе Осиновка–Рудная Пристань, исключив объезд через село Осиновка.
«Новый мост был построен менее чем за месяц. За это время конструкция прошла испытание тайфуном, показала свою надежность. Длина временного моста составляет 42 метра, с подходами – 265 метров. Покрытие – асфальтобетон, мост способен вынести нагрузку до 40 тонн», – рассказал он.
Отметим, что каждый этап строительства контролировался заказчиком. Начиная с глубины погружения свай, состава материала для свай, прочности бетона, материала грунта на подходах и его уплотнение. Поэтому мост выдержит нагрузки всех типов транспорта на этой трассе.
Строительство капитального моста через реку Осиновка должно начаться в конце 2019 года.
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