Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке подешевела земля под стройку
Особенно сильное падение средних цен было отмечено по Эгершельду и району улицы Фадеева – более 27%
В дальневосточной столице на 16,3% снизились цены на участки под новые коммерческие объекты. По данным ООО «Индустрия-Р» средняя цена предложения сотки земли под коммерческое строительство во Владивостоке снизилась с 1 438 066 рублей в первом квартале этого года до 1 203 637 рублей во втором квартале. Особенно сильное падение средних цен было отмечено по Эгершельду и району улицы Фадеева – более 27%. А самый большой рост во втором квартале наблюдался в районе ул. Выселковой – 11,8%.
Разница средних минимума и максимума цен, как отмечает эксперт Сергей ДЫМЧЕНКО, по городу во втором квартале этого года составляла целый порядок, а по отдельным районам и того больше. Например, по Эгершельду сотка по минимальной цене предлагалась всего за 178 571 рублей, а по максимальной – за 4 065 041 рублей. При этом максимальная цена сотки под коммерческое строительство была отмечена в районе Второй Речки - 4 907 975 рублей, а минимальная на улице Выселковой – 41 975 рублей.
По видам разрешенного использования средние цены городской сотки составляли: под автотранспорт – 3 574 265 рублей, под гаражное строительство – 2 281 553, многоэтажное жилье – 1 719 153, под объекты торговли – 1 445 727, под административные здания – 1 404 056, объекты общественно-деловой зоны местного значения – 1 304 796, промышленное строительство – 787 066, малоэтажное жилье – 653 334, и под склады – 303 356 рублей.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку
- Право на дорогу: во Владивостоке добились открытия проезда, прохода граждан к своим домам
- Во Владивостоке продается земельный участок, отвергнутый Президентом РФ
- Во Владивостоке нашли самый дорогой участок земли под жилищное строительство
- Проектное финансирование: куда пойдет рынок
- Приморская стройка меняет правила
- В ситуации с долгостроями в Приморье замалчивалась очень серьезная проблема
- Сразу четыре детсада возводят во Владивостоке
- Доступное жилье – это свой дом
- Евгений Пименов: Добрые дела необязательно должны быть масштабными...
Новости раздела
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку
- Право на дорогу: во Владивостоке добились открытия проезда, прохода граждан к своим домам
- Tele2 стирает границы для звонков из Финляндии и Черногории
- Защита электронной почты – как лучше?
- Во Владивостоке продается земельный участок, отвергнутый Президентом РФ
- "Ростелеком" завершил строительство оптической сети в поселке Пограничный Приморского края
- Завершается строительство железнодорожной линии протяженностью около 900 км от Беркакита до Якутска
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- Определены лучшие производители колбасы и сыра в Приморье
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- В Приморье прекращает работу деликатесный рыбзавод
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Во Владивостоке земля с постройками у памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн