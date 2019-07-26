Право на дорогу: во Владивостоке добились открытия проезда, прохода граждан к своим домам

Борьба против строительства многоэтажного жилого дома на Океанском проспекте продолжается

Проезд и проход граждан к своим домам в районе Океанского проспекта, 85а, должен быть освобожден. Решение о том, что публичный сервитут установлен администрацией Владивостока законно и правомерно, принято вчера, 25 июля, апелляционным определением Приморского краевого суда и вступило в законную силу, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.





Напомним, застройщик – компания «Порто Франко 70», который планирует строительство многоэтажного жилого дома в районе Океанского проспекта, 85а, - перегородил забором дороги между домами, что существенно затрудняет не только подход и подъезд к домам самих жителей, но и автомобилей экстренных служб. Администрация Владивостока в ноябре 2018 года установила в интересах граждан публичный сервитут (постановление от 07.11.2018 №3000 «Об установлении публичного сервитута»), однако застройщик подал иск в суд о признании данного документа недействующим.

Фрунзенским районным судом в декабре 2018 года постановление об установлении публичного сервитута было отменено. Однако администрация города обжаловала это решение в Приморский краевой суд. В итоге, в апелляционной инстанции решение мэрии признано законным. Это значит, застройщик в ближайшее время обязан освободить дорогу и подъездные пути к домам.





Кроме того, как пояснили в правовом управлении администрации Владивостока, мэрия продолжает бороться в суде за права граждан и против строительства в этом районе многоэтажного жилого дома, настаивая, что такое строительство незаконно. Специалисты подчеркивают: размещение объекта противоречит требованиям градостроительного законодательства.

На решение Арбитражного суда Дальневосточного округа, которое обязывает администрацию города рассмотреть вопрос о выдаче ООО «Порто-Франко 70» разрешения на строительство, подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ. На сегодня слушание дела пока не назначено.

Анастасия Котлярова (фото)