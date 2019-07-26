Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Право на дорогу: во Владивостоке добились открытия проезда, прохода граждан к своим домам
Борьба против строительства многоэтажного жилого дома на Океанском проспекте продолжается
Проезд и проход граждан к своим домам в районе Океанского проспекта, 85а, должен быть освобожден. Решение о том, что публичный сервитут установлен администрацией Владивостока законно и правомерно, принято вчера, 25 июля, апелляционным определением Приморского краевого суда и вступило в законную силу, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Напомним, застройщик – компания «Порто Франко 70», который планирует строительство многоэтажного жилого дома в районе Океанского проспекта, 85а, - перегородил забором дороги между домами, что существенно затрудняет не только подход и подъезд к домам самих жителей, но и автомобилей экстренных служб. Администрация Владивостока в ноябре 2018 года установила в интересах граждан публичный сервитут (постановление от 07.11.2018 №3000 «Об установлении публичного сервитута»), однако застройщик подал иск в суд о признании данного документа недействующим.
Фрунзенским районным судом в декабре 2018 года постановление об установлении публичного сервитута было отменено. Однако администрация города обжаловала это решение в Приморский краевой суд. В итоге, в апелляционной инстанции решение мэрии признано законным. Это значит, застройщик в ближайшее время обязан освободить дорогу и подъездные пути к домам.
Кроме того, как пояснили в правовом управлении администрации Владивостока, мэрия продолжает бороться в суде за права граждан и против строительства в этом районе многоэтажного жилого дома, настаивая, что такое строительство незаконно. Специалисты подчеркивают: размещение объекта противоречит требованиям градостроительного законодательства.
На решение Арбитражного суда Дальневосточного округа, которое обязывает администрацию города рассмотреть вопрос о выдаче ООО «Порто-Франко 70» разрешения на строительство, подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ. На сегодня слушание дела пока не назначено.
Анастасия Котлярова (фото)
Новости тематики
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку
- Право на дорогу: во Владивостоке добились открытия проезда, прохода граждан к своим домам
- Во Владивостоке продается земельный участок, отвергнутый Президентом РФ
- Во Владивостоке нашли самый дорогой участок земли под жилищное строительство
- Проектное финансирование: куда пойдет рынок
- Приморская стройка меняет правила
- В ситуации с долгостроями в Приморье замалчивалась очень серьезная проблема
- Сразу четыре детсада возводят во Владивостоке
- Доступное жилье – это свой дом
- Евгений Пименов: Добрые дела необязательно должны быть масштабными...
Новости раздела
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку
- Право на дорогу: во Владивостоке добились открытия проезда, прохода граждан к своим домам
- Tele2 стирает границы для звонков из Финляндии и Черногории
- Защита электронной почты – как лучше?
- Во Владивостоке продается земельный участок, отвергнутый Президентом РФ
- "Ростелеком" завершил строительство оптической сети в поселке Пограничный Приморского края
- Завершается строительство железнодорожной линии протяженностью около 900 км от Беркакита до Якутска
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- Определены лучшие производители колбасы и сыра в Приморье
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- В Приморье прекращает работу деликатесный рыбзавод
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Во Владивостоке земля с постройками у памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн