Во Владивостоке продается земельный участок, отвергнутый Президентом РФ

Серьезность намерений претендентов на престижное место в городе выражается и суммой аукционного залога, которая составляет 10 060 000 рублей.

На официальном сайте АО «ДОМ.РФ» появилась информация о том, что этой федеральной структурой во Владивостоке продается земельный участок размером, 2,76 га с кадастровым номером 25:28:030014:3382 в районе Патрокла на ул. Басаргина. Его начальная цена всего 50,3 миллиона рублей. В процессе торгов она, скорее всего, будет серьезно повышена, поскольку эта территория для города имеет сакральное значение.

Предлагаемый участок находится в основании перешейка полуострова Басаргина, где с одной стороны находится бухта Патрокл, а с другой – бухта Соболь. Здесь же имеется скандально известное убитой экологией озеро Торфянка, а рядом престижная застройка 1-й очереди микрорайона «Патрокл».

Особую ценность участка составляет то, что в свое время на нем проводились подготовительные работы по строительству Приморского океанариума. Однако затем Президент РФ Владимир ПУТИН принял решение о переносе строительства этого научно-зрелищного учреждения на остров Русский, а отвергнутая территория надолго осталась без перспектив при всей ее выигрышности для осуществления крупного проекта общественного и рекреационного значения. В настоящее время вид ее разрешенного использования – это туристическое обслуживание, спорт, культурное развитие, развлечение и общественное питание.

Прием заявок на участие в аукционе по этому участку (номер торгов А837-15/2019) продлится до 21 августа, а 26-го он должен состояться. Серьезность намерений претендентов на престижное место в городе выражается и суммой аукционного залога, которая составляет 10 060 000 рублей.

Известно, что, не сумев, продать все оставшиеся свободными от строительства участки «Патрокла» одному покупателю, АО «ДОМ.РФ» было вынуждено выставлять участки отдельными лотами. Что продолжается уже несколько лет. Сейчас строительство микрорайона не имеет ни единого заказчика, ни единого застройщика. Оно должно было завершиться два года назад, но теперь сроки его окончания никем не декларируются. Строительство ведется отдельными объектами и комплексами по мере того, как их строительство планируется мелкими застройщиками.

Надо отметить, что АО «ДОМ.РФ» в настоящее время выставлен на продажу еще один приморский объект. Это – имущественный комплекс в г. Уссурийске, в который входят участок 17 соток (кадастровый номер 25:34:017001:1520) и здание площадью 1306,6 кв. метров (кадастровый номер 25:34:017001:13327), расположенные на ул. Тимирязева, 60 . Заявки по этому комплексу принимаются до 12 августа, а аукцион состоится 16-го. Начальная цена выставляемого лота составляет 20 464 265 рублей.

На фото автора: Район бухты Патрокл продолжает распродаваться.