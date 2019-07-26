Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Завершается строительство железнодорожной линии протяженностью около 900 км от Беркакита до Якутска
В АК «Железные дороги Якутии» уже определили примерные цены на билеты на пассажирские поезда из Якутии до Москвы
Пуском 27 июля постоянного пассажирского движения от станции Томмот на юге Республики Саха (Якутия) до станции Нижний Бестях в тридцати километрах от Якутска завершается в целом строительство всей железнодорожной линии протяженностью около 900 километров от Беркакита до Якутска, продолжавшееся с 1985 года, то есть, около 34 лет. При этом пусковой комплекс Томмот – Нижний Бестях, строившийся с 2005 года, планировалось сдать в эксплуатацию еще семь лет назад.
В режиме временной эксплуатации грузовое движение поездов на участке Томмот – Нижний Бестях было налажено еще в 2014 году. И в первом полугодии этого года объем перевозок по этому участку дороги, например, превысил 402 тысячи тонн. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26%. Однако он был почти в два раза меньше, чем на остальных участках АК «Якутские железные дороги».
В связи с готовностью участка к постоянной эксплуатации 28 июня текущего года Федеральным агентством железнодорожного транспорта был издан соответствующий приказ №270 о вводе пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях). Через месяц после этого постоянное движение должен открыть приказ об открытии станций для выполнения коммерческих операций по тарифному руководству, которое подразумевает включение их в прямое сообщение со всеми станциями общей сети ОАО «РЖД» и окончательное введение здесь единого тарифа Прейскуранта 10-01 РЖД. Единый тариф удешевляет здесь стоимость перевозок в зависимости от характера грузов и дальности перевозок на 19-75%. Кстати, грузовые перевозки по общим тарифам «РЖД» здесь действуют уже с начала этого года – после подписания в декабре минувшего года акта готовности участка к постоянной эксплуатации.
Что касается пассажирских перевозок, то в АК «Железные дороги Якутии» уже определили примерные цены на билеты на пассажирские поезда. Так проезд от ст. Нижний Бестях до Москвы в плацкартном вагоне составит около 7 720 рублей, до Хабаровска – около 3 400 рублей. В составе пассажирских поездов, курсирующих здесь, также будут включены общие и купейные вагоны. К цене железнодорожного билета будет вводиться надбавка в 200 рублей в зимний период и 250 рублей в летний для проезда от станции до Якутска. Зимой от станции автобусами пассажиры будут доставляться по зимнику через реку Лену до автовокзала в Якутске, а летом – до речного причала на правом берегу реки и от него на судах или паромах ООО «Лена-Транс» до речного порта в Якутске.
В перспективе предполагается, что железная дорога должна прийти и непосредственно в Якутск после строительства моста через р. Лену. Однако в настоящее время полпред Президента РФ по ДФО Юрий ТРУТНЕВ считает нецелесообразным строительство этого моста, притом, что правительство Республики намерено начать финансирование этого строительства из республиканского бюджета. Однако оно, вероятно, все же уступит свою очередь строительству моста на о. Сахалин.
Какую-то отсрочку получило и перспективное продолжение строительства железной дороги от Якутска (ст. Нижний Бестях) до Магадана, к которому предполагалось приступить сразу после завершения строительства Амуро-Якутской магистрали. Новое строительство не прошло отбора Минэкономразвития по причине отсутствия технико-экономических показателей, что очень огорчило магаданцев, считающих, что железная дорога должна дать новый импульс освоению Колымы и существенно улучшит ее сообщение с другими регионами России.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Завершается строительство железнодорожной линии протяженностью около 900 км от Беркакита до Якутска
- Дешевле не будет
- Приморцам сказали: от винта!
- С чего начинался во Владивостоке "Зеленый угол"?
- Столицу Приморья и китайский город Сиань впервые связал регулярный авиарейс
- Во Владивостоке введены дополнительные рейсы судов на острова Рейнеке и Попова
- Дополнительные авиарейсы из Москвы во Владивосток запускают с 5 июля
- Стоимость проезда в автобусах Владивостока не превысит 30 рублей
- Тяговое усилие Уссурийского локомотиворемонтного завода
- В Приморье пригородные электрички начинают ходить по новому расписанию
Новости раздела
- Завершается строительство железнодорожной линии протяженностью около 900 км от Беркакита до Якутска
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
- Вторсырье краевого значения
- Дешевле не будет
- В Приморье выбрали уполномоченного по защите прав предпринимателей
- Определены лучшие производители колбасы и сыра в Приморье
- В Приморье ремонт трассы Артем–Находка закончат через два года
- Число пользователей приложения "Мой Tele2" в регионах Дальнего Востока за полгода выросло на треть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Проектное финансирование: куда пойдет рынок
- Определены лучшие производители колбасы и сыра в Приморье
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату
- В Приморье прекращает работу деликатесный рыбзавод
- Во Владивостоке земля с постройками у памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн
- Реновация наступает на Владивосток
- Диомид предложено вернуть природе