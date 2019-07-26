Завершается строительство железнодорожной линии протяженностью около 900 км от Беркакита до Якутска

В АК «Железные дороги Якутии» уже определили примерные цены на билеты на пассажирские поезда из Якутии до Москвы

Пуском 27 июля постоянного пассажирского движения от станции Томмот на юге Республики Саха (Якутия) до станции Нижний Бестях в тридцати километрах от Якутска завершается в целом строительство всей железнодорожной линии протяженностью около 900 километров от Беркакита до Якутска, продолжавшееся с 1985 года, то есть, около 34 лет. При этом пусковой комплекс Томмот – Нижний Бестях, строившийся с 2005 года, планировалось сдать в эксплуатацию еще семь лет назад.

В режиме временной эксплуатации грузовое движение поездов на участке Томмот – Нижний Бестях было налажено еще в 2014 году. И в первом полугодии этого года объем перевозок по этому участку дороги, например, превысил 402 тысячи тонн. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26%. Однако он был почти в два раза меньше, чем на остальных участках АК «Якутские железные дороги».

В связи с готовностью участка к постоянной эксплуатации 28 июня текущего года Федеральным агентством железнодорожного транспорта был издан соответствующий приказ №270 о вводе пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях). Через месяц после этого постоянное движение должен открыть приказ об открытии станций для выполнения коммерческих операций по тарифному руководству, которое подразумевает включение их в прямое сообщение со всеми станциями общей сети ОАО «РЖД» и окончательное введение здесь единого тарифа Прейскуранта 10-01 РЖД. Единый тариф удешевляет здесь стоимость перевозок в зависимости от характера грузов и дальности перевозок на 19-75%. Кстати, грузовые перевозки по общим тарифам «РЖД» здесь действуют уже с начала этого года – после подписания в декабре минувшего года акта готовности участка к постоянной эксплуатации.

Что касается пассажирских перевозок, то в АК «Железные дороги Якутии» уже определили примерные цены на билеты на пассажирские поезда. Так проезд от ст. Нижний Бестях до Москвы в плацкартном вагоне составит около 7 720 рублей, до Хабаровска – около 3 400 рублей. В составе пассажирских поездов, курсирующих здесь, также будут включены общие и купейные вагоны. К цене железнодорожного билета будет вводиться надбавка в 200 рублей в зимний период и 250 рублей в летний для проезда от станции до Якутска. Зимой от станции автобусами пассажиры будут доставляться по зимнику через реку Лену до автовокзала в Якутске, а летом – до речного причала на правом берегу реки и от него на судах или паромах ООО «Лена-Транс» до речного порта в Якутске.

В перспективе предполагается, что железная дорога должна прийти и непосредственно в Якутск после строительства моста через р. Лену. Однако в настоящее время полпред Президента РФ по ДФО Юрий ТРУТНЕВ считает нецелесообразным строительство этого моста, притом, что правительство Республики намерено начать финансирование этого строительства из республиканского бюджета. Однако оно, вероятно, все же уступит свою очередь строительству моста на о. Сахалин.

Какую-то отсрочку получило и перспективное продолжение строительства железной дороги от Якутска (ст. Нижний Бестях) до Магадана, к которому предполагалось приступить сразу после завершения строительства Амуро-Якутской магистрали. Новое строительство не прошло отбора Минэкономразвития по причине отсутствия технико-экономических показателей, что очень огорчило магаданцев, считающих, что железная дорога должна дать новый импульс освоению Колымы и существенно улучшит ее сообщение с другими регионами России.