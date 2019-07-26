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Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
Славянский СРЗ рассматривается в качестве одной из приоритетных площадок для размещения металлургического комбината компании Hebei Iron and Steel Group (КНР)
В администрации Приморского края прошло совещание с представителями китайской HBIS Tangsteel дочерняя структура металлургической группы Hebei Iron and Steel Group, на котором достигнута договоренность о строительстве в Приморье металлургического комбината. В официальном сообщении указано, что место строительства комбината уже определено, но более точных данных представители приморской администрации не называют.
В ноябре прошлого года назад делегация одной из крупнейших китайских металлургических компаний проводила в Администрации края встречу с чиновниками и владельцем Славянского Судоремонтного Завода Джамбулатом Текиевым. По итогам совещания именно Хасанский район был назван в качестве приоритетного места для размещения комбината с потенциальной производительностью на уровне 1-2 млн. тонн стали в год.
Активное участие Джамбулата Текиева в переговорах, по мнению экспертов, не случайно. Не секрет, что именно Текиев не только является владельцем Славянского судоремонтного завода, но и имеет тесные контакты с китайским бизнесом в ряде совместных проектов. Так, например, в контролируемом супругой Текиева «Примтеркомбанк» почти 30% капитала принадлежит бизнесменам из Китая. Соответственно, у Текиева есть понимание специфики работы с китайским бизнесом. А СРЗ со всей сопутствующей инфраструктурой оптимально подходит для размещения металлургического комбината.
В 2017 году между Россией и КНР была достигнута договоренность о переносе вредных производств на российский Дальний Восток. «Китайский бизнес получит на Дальнем Востоке налоговые льготы и административные преференции», - заявлял тогда представитель МинВостокРазвития Рустем Макаров. Особую актуальность инвестпрограммы китайского бизнеса приобретают в ходе обострения торговых войн США с Китаем. Размещение китайских мощностей в Хасанском районе позволит обойти наложенные американцами ограничения на китайский экспорт.
На встрече с китайской делегацией первый вице-губернатор Вера Щербина отметила, что открытие масштабного металлургического производства на территории Приморья – важный шаг и руководство края готово оказывать партнерам всяческую поддержку в решении земельных, имущественных, кадровых и иных вопросов.
Фото РИА PrimaMedia.
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