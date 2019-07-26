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Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
Строительство первого этапа Владивостокской кольцевой автомобильной дороги позволит переправить автомобильные перевозки в объезд центра города
В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО подписал соглашение по подготовке и реализации проекта Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД) с руководством госкомпании «Автодор» и АО «ИнфраВЭБ». А на Владивостокском экономическом форуме в сентябре этого года президента РФ Владимира ПУТИНА предполагается познакомить с технико-экономическим обоснованием проекта и в дополнение к уже имеющейся президентской поддержке этого проекта заручиться от него окончательным решением по строительству.
Предполагается, что строительство первого этапа ВКАД с мостом, который будет перекинут с Эгершельда через остров Елена на остров Русский, начнется уже в следующем году. Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ, встречаясь по рабочим вопросам с губернатором Приморья в середине июня, отметил, что строительство моста, как первого из пяти этапов ВКАД, является особенно актуальным и финансовая готовность приступить к его строительству с привлечением федеральных средств уже имеется.
Руководитель пресс-службы ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Михаил СОКОЛОВ отметил, что для этой структуры необходимость выхода на остров Русский колоссальна, поскольку это даст возможность направить основной поток автомобильных грузов напрямую на объездные дороги и разгрузить центральные улицы Владивостока. В минувшем году порт обработал 134 тысячи грузовых автомобилей, а в этом по планам предстоит обработать еще больше. В среднем в настоящее время в рабочие дни «ВМТП» принимает свыше 500 грузовых автомобилей, и все они въезжают и выезжают через центральные городские кварталы и улицы Владивостока. При этом более половины из них двигаются в сторону объездной дороги – за пределы Владивостока и по направлению к федеральной трассе Владивосток – Хабаровск.
На вопрос газеты «Золотой Рог», не лучше ли для порта был бы мост не на о. Русский, а мост от сопки Крестовой в район Диомида, который бы позволил образовать транспортное автомобильное кольцо в самом центре города, Михаил Константинович ответил, что в «ВМТП» придерживаются такого мнения, что мост в район Диомида не сможет решить задачу по выводу грузового транспорта, обслуживающего порт, за пределы центра города. Кроме того строительство моста в этой точке потребует сверхбольшой высоты пролета над уровнем моря – как у моста на о. Русский или Золотого моста – для безопасного прохождения морских судов, а это связано с определенными сложностями строительства.
Не сдерживают ли помимо проблем с автотранспортом развитие порта ограниченные возможности железной дороги? Известно, что еще в 1980-е годы активно ставился вопрос о строительстве третьей железнодорожной колеи на участке от центра Владивостока до ст. Угольной, чтобы улучшить возможности увеличения объемов грузовых перевозок железной дорогой.
Оказывается сегодня это порт не очень беспокоит. В принципе нет каких-то особых надежд у него и на скоростную железную дорогу Владивосток-Муданьцзян, которую предполагается строить в ближайшем будущем. Предполагается, что эта дорога станет использоваться исключительно для пассажирского сообщения. Кроме того, «на сегодняшний день еще нет точного понимания по месту и маршруту прокладки этой дороги и пунктов примыкания».
Лимитирующим элементом для «ВМТП» сегодня остается пропускная и перерабатывающая способности железной дороги. Но возможности повышения грузопотока через порт за счет жд-транспорта пока не исчерпаны, и это доказывает последние результаты. Благодаря слаженной совместной работе портовиков и железнодорожников с 2016 года количество обработанных в порту вагонов регулярно увеличивается, постоянно растет динамика количества отправляемых контейнерных поездов.
12 июня этого года в порту был установлен исторический рекорд суточной обработки – 817 вагонов. Это произошло впервые за 121 год работы порта. И по мнениям специалистов порта даже этот показатель – не предел. Сегодня портовики и сотрудники железнодорожной станции Владивосток активно сотрудничают в области эффективного планирования сменно-суточной работы, совершенствования технологий обработки, расширения парка маневровой техники, а также предварительной сортировки составов со смешанными видами грузов. И в этом залог будущих успехов совместной деятельности портовиков и железнодорожников ДВЖД.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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