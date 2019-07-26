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Вторсырье краевого значения
Три типовых проекта межмуниципальных комплексов по сортировке бытовых отходов будут готовы в Приморье до конца июля. Они будут извлекать из общего мусора полезные компоненты – стекло, пэт-бутылки, полиэтилен, пластик, бумагу, картон, алюминиевые и жестяные банки – и направлять их на глубокую переработку, сообщает primorsky.ru.
Как рассказал заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей ЛАЗАРЕВ, уже к концу июля будет сформировано три типовых проекта сортировочных комплексов, которые появятся в 2019-20 годах во многих районах края. Всего на первоначальном этапе планируется установить шесть», – обозначил он.
Большинство отсортированных из бытового мусора компонентов перерабатывается во вторсырье и готовую продукцию в Приморье. Исключение пока составляет лишь стекло, которое направляют для переработки в центральную часть России.
По словам Сергея Лазарева, уже в 2020 году откроется первая очередь экотехнопарка в ТОР «Надеждинская», которая займется переработкой отходов, а в будущем - и стекла. Именно она и начнет глубокую переработку нарастающих объемов полезных фракций твердых коммунальных отходов. В первой очереди экотехнопарка разместится современное оборудование и по переработке старых автомобильных шин.
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