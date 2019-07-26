Дешевле не будет

Во Владивостоке вторую попытку «снять сливки» на фоне ажиотажа с ценами и билетами предпринимает авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске), в начале июня начавшая выполнять прямые рейсы после ухода с этого направления в январе.

Рейсы из московского аэропорта Домодедово во Владивосток выполняются трижды в неделю до 23 сентября 2019 года. На линию поставлен Boeing-777-200ER вместимостью 371 пассажир.

На сегодняшний день прямые регулярные рейсы из Владивостока в Москву выполняют еще два перевозчика – «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Полеты осуществляются в аэропорт Шереметьево. При этом свободных билетов на рейсы «Аэрофлота» практически нет, а те что есть, поражают своими ценниками – до 60 тыс. рублей (туда-обратно). Что касается «ИрАэро», то в компании обещают цены ниже, чем у конкурентов. Но на практике выходит совсем не так. Так, на начало полетов на некоторые даты стоимость самого дешевого (невозвратного) билета при перелете Владивосток-Москва-Владивосток составляла 62 тыс. 303 рубля (вылет из Владивостока 16 июля, возвращение из Москвы – 26 июля). Более удобный тариф в эконом-классе обходился уже в 81 тыс. 368 рублей!