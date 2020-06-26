Дноуглубительными работами в новом порту в Приморье займутся китайцы

Контракт оценивается почти в 1,9 млрд рублей

Московский филиал китайского портового проектировщика и застройщика China Communications Construction Company Ltd. (СССС) признан победителем проведенного Росморпортом запроса котировок на разработку рабочей документации и дноуглубительные работы для формирования акватории угольного порта в бухте Теляковского (порт Суходол) в Приморье.

Цена предложения СССС составила 1,878 млрд рублей. К участию в торгах был также допущен филиал European Dredging Company (связана с международной группой Jan De Nul, Бельгия), но предложенная им цена оказалась выше - 1,899 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Еще два претендента на контракт не были допущены до участия в запросе.

Работы по контракту должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Финансироваться они будут из федерального бюджета.

Ранее Росморпорт дважды не смог выбрать подрядчика для этих работ. На первых двух торгах начальная стоимость контракта составляла 2,1 млрд и 2,16 млрд рублей (с НДС) соответственно.

Разработчиком проектной документации на выполняемые работы выступает ООО «Морстройтехнология». Реализацией проекта строительства угольного порта занимается ООО «Морской порт Суходол».

Досье газеты «Золотой Рог»: Мощность перевалки первой и второй очередей порта Суходол составит 12 млн тонн угля, на нее предполагалось выйти к 2022 году. Далее предполагается построить третью очередь с увеличением мощности еще на 8 млн тонн, до 20 млн тонн. Стоимость строительства порта, согласно презентации проекта, оценивается в 35,4 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта Росморпорта



