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Прогноз сбылся: Зоны подтоплений во Владивостоке взяты под особый контроль
26 Июня 2020, 10:38 | Приморье
Осадки будут продолжаться сегодня, 26 июня, в течение всего дня
Основные низменные точки Владивостока, где во время сильных дождей возникают подтопления, взяты под особый контроль городских служб. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» поднимают решетки на сетях ливневой канализации для быстрого сброса воды с дорог, прочищают участки сетей, где наблюдаются засорения. Перед службой стоит задача до полного окончания осадков вести мониторинг ситуации и оперативно принимать все необходимые меры, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«Из-за дождя, который временами переходит в сильный, наблюдались небольшие подтопления на Иманской, Космонавтов, в районе стадиона «Авангард», на Маковского, в районе торгового центра «Зелёный остров» и по ряду других адресов. Для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации. В связи с этим просим пешеходов и автолюбителей быть предельно внимательными во время непогоды», - подчеркнули в городском управлении дорог и благоустройства.
По сообщениям синоптиков, осадки будут продолжаться сегодня, 26 июня, в течение всего дня. В ближайшие несколько часов во Владивостоке ожидается сильный дождь с количеством осадков более 50 миллиметров менее чем за 12 часов. Возможны грозы. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов.
В связи с непогодой службы жизнеобеспечения Владивостока постоянно мониторят ситуацию и находятся в состоянии повышенной готовности. В случае происшествий они готовы незамедлительно приступить к ликвидации последствий непогоды. Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» следят за системой ливневой канализации. В составе мобильных бригад – рабочие и спецтехника. Они ведут прочистку ливнёвки от грунта и мусора, которые попадают с дорог, открывают решётки, а при необходимости будут оперативно убирать оползни, которые могут сойти с косогоров и откосов, а также ветви и деревья, которые могут упасть из-за разгула стихии.
В случае проблем в работе городского хозяйства об этом можно сообщать по телефону Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока 2222-333. Он работает круглосуточно. Телефоны районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
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