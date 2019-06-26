Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В столице Приморья молодежный форум "Восток" собрал 600 участников
25 июня прошло открытие молодежного образовательного форума во Владивостоке
Мероприятие проходит впервые и стало площадкой для 600 участников. На форум приехали участники со всей страны: от Чукотки до Калининграда. Интерес к мероприятию проявили и иностранные делегаты. Они прибыли из Китая, Болгарии, Японии, Камбоджи, Индии, Польши, Латвии, Армении и Филлипин.
На мероприятии выступали танцевально-песенные коллективы ДВФУ. Хэдлайнерами мероприятия выступила известная поп-группа Artik&Asti. Участники форума активно подпевали любимым песням и танцевали. Потом участников радовала группа «Ураган».
Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Виталий Крючков поприветствовал участников от имени Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и объяснил основные задачи «Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток»: «Он объединил в столице Приморья талантливых, энергичных молодых людей из России и ряда зарубежных государств. Уверен, что «Восток» займет достойное место среди молодежных образовательных площадок страны, ведь он посвящен такой важной теме, как развитие Дальнего Востока. Молодежь сможет предложить свои программы и инициативы, направленные на укрепление социально-экономического и геополитического потенциала этого уникального региона. Это позволит повысить качество жизни людей. Вас ждут содержательные дискуссии и круглые столы, встречи с известными политиками и экспертами, представителями министерств и ведомств, а также богатая культурная программа. Желаю вам успешной работы на благо российского Дальнего Востока и всей страны».
В рамках форума авторы проектов смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи в номинации « Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития». Победители будут рекомендованы к получению грантов до 3 миллионов рублей на реализацию собственных инициатив.
Фото: пресс-служба форума «Восток»
Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В столице Приморья молодежный форум "Восток" собрал 600 участников
- Россия - страна возможностей: Лучшим управленцем оказался приморский студент
- Центр морского мира
- В Приморье иностранцев к поступлению в ДВФУ будут готовить по новой программе
- Tele2 приглашает на работу и стажировку студентов ДВФУ
- В ДВФУ будут учить алмазному ремеслу
- "Проблемы высшего образования необходимо решать системно"
- "Сегодня российская биомедицина стремится на Дальний Восток"
- Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
- Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
Новости раздела
- В столице Приморья молодежный форум "Восток" собрал 600 участников
- В Приморье определены участки под мусорные станции
- Участников ВЭФ разместят на борту новейшего лайнера Costa Venezia
- Планетарный размах Константина Богданенко
- На АЗС ННК водителям расскажут о кампании "Останови огонь!"
- "Дальневосточный гектар" выманивает людей даже из Москвы
- 3,5 миллиарда ушли в тоннель
- C ТЭЦ на лед: ученые-изобретатели ДВФУ разрабатывают новые технологии
- "Вира" по-приморски
- FESCO обозначила приоритеты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- Крупнейший на Дальнем Востоке аквапарк с морской водой строится в Приморье
- Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
- Туристка из Приморья о запрете на полеты в Грузию: "Хочется рыдать"
- Мошенники лишают россиян квартир при помощи цифровой подписи
- Генпрокуратура арестовала счета всех компаний цементного холдинга Пушкарева
- Автомобилистов будут лишать прав на месте
- Предприятия одного из крупнейших холдингов Приморья под угрозой закрытия
- Известный приморский бизнесмен осужден за мошенничество на стройке АТЭС
- Руководитель приморской бизнес-структуры покидает свой пост