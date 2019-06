10 000 жителей Приморья выбрали тариф "Игровой" от "Ростелекома"

Количество пользователей тарифа «Игровой» в Приморском крае достигло десятитысячной отметки. С этим предложением от «Ростелекома» любители онлайн-игр получают доступ в интернет на скорости до 150 Мбит/с и эксклюзивные бонусы в популярных играх.

Согласно исследованию от «Ростелекома», геймеры Приморья чаще всего проводят время в онлайн-играх платформы Wargaming: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. При подключении к тарифу «Игровой» поклонники Wargaming получают эксклюзивный танк Т-44-100 (Р) VIII уровня, крейсер «Адмирал Макаров» VI уровня и самолет VI уровня «Яковлев Як-ЗТ». Во всех играх помимо боевой техники абоненту предоставляют премиум-аккаунт, с которым он получает больше игровой валюты и опыта.

Тем, кто выбирает опцию Warface, доступны четыре вида премиального оружия для каждого игрового класса. А поклонники игр Aion, Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank подключают опцию 4Game с бонусами за стаж и ежедневными баффами для повышения уровня персонажа.

«Ростелеком» уже несколько лет развивает виртуальную экосистему для геймеров, где они получают все условия для комфортной, а, главное, успешной игры. С мая прошлого года к тарифу «Игровой» в Приморском крае подключились почти полторы тысячи новых пользователей. Многих из них привлекли бонусы, доступные только нашим абонентам: эксклюзивная техника, опции для быстрой прокачки и прочие подарки, которые значительно увеличат шансы на победу», — отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев.

Подключить тарифный план «Игровой» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Более подробную информацию о предложении для геймеров можно узнать на сайте www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» и по телефону 8 800 100 08 00.