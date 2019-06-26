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Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей

26 Июня 2019, 17:32 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» получили 354 заявки на участие в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей. Авторы бизнес-идей поборются за гранты в размере до 1,2 млн рублей. Самой популярной оказалась номинация «Инновационный проект» – ее выбрало почти 55% участников.

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» завершили прием заявок на V Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. С 15 марта социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс «Навстречу переменам – 2019» проекты, где представили эффективные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 354 заявок – по сравнению с прошлым годом число участников выросло почти на 20% (298 проектов).

Самой многочисленной стала номинация «Инновационный проект» – она насчитывает 194 заявки. Еще 122 социальных предпринимателя определили свой проект как «Локальный», а 38 заявок поступило в номинацию Digital. В результате многоступенчатого отбора и очных презентаций из них будут выбраны лучшие проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей в разных регионах страны. Победители получат поддержку со стороны фонда и его партнеров, а также гранты в размере до 1,2 млн рублей

В 2019 году география конкурса расширилась – в нем приняли участие социальные предприниматели из большинства регионов России. Лидерами по количеству проектов стали регионы Поволжья. На втором месте по числу участников оказался Северо-Запад, а на третью позицию по количеству поданных заявок вышли социальные предприниматели из Сибири. В целом география заявок распределилась так:

  • Волга – 60 заявок,
  • Северо-Запад – 58 заявок,
  • Сибирь – 45 заявок,
  • Москва и область – 41 заявка,
  • Урал – 41 заявка,
  • Дальний Восток – 39 заявок,
  • Юг – 29 заявок.
  • Центр – 24 заявки,
  • Черноземье – 17 заявок.

Основные темы представленных проектов – обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга детей в селах, адаптация выпускников детских домов, профилактика вредных привычек и др.

Члены жюри оценивают каждую заявку по трем критериям: острота выявленной детской проблемы в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.

Конкурс проходит в несколько этапов: 

26 июня – 5 июля 2019 года – чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

5 июля – 30 июля 2019 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка достоверности предоставленной информации;

15 августа – 1 ноября 2019 года участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;

20 ноября 2019 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри. В его состав входят: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word, и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также социальные проекты оценивает детское жюри.

Все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор». Она включает образовательные курсы по темам: социальное воздействие, социальное проектирование, финансы, маркетинг. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и помощь в продвижении проектов, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. При этом участники программы попадают в сообщество предпринимателей-единомышленников, где обмениваются знаниями и опытом.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Навстречу переменам  tele2 



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