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В Приморье определены участки под мусорные станции

26 Июня 2019, 14:30 | Приморье

Из краевого бюджета на эти цели направлено 37,5 миллионов рублей

В восьми муниципалитетах Приморского края определены земельные участки, на которых разместятся перегрузочные мусорные станции с сортировочными линиями. Проектирование объектов начнется в июле.

По словам и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Владимира Бабича, комплексы планируется построить 2020-2021 годах в Хорольском, Красноармейском, Лазовском, Черниговском, Октябрьском, Пожарском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе.

«Подобранные земельные участки соответствуют всем необходимым нормам, обеспечены инфраструктурой для размещения подобных объектов», – уточнил руководитель ведомства.

Запланировано также размещение первых шести мобильных комплексов по обезвреживанию и сжиганию твердых коммунальных отходов, преимущественно в отдаленных районах края. На эти цели в бюджете Приморья заложено 120 миллионов рублей.

Параллельно этой работе муниципалитетам совместно с новым региональным оператором предстоит выработать алгоритм дальнейших действий – по установке мусорных контейнеров, оборудованию площадок для сбора мусора, работе с населением.

Напомним, что формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

 

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