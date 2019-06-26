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В Приморье определены участки под мусорные станции
Из краевого бюджета на эти цели направлено 37,5 миллионов рублей
В восьми муниципалитетах Приморского края определены земельные участки, на которых разместятся перегрузочные мусорные станции с сортировочными линиями. Проектирование объектов начнется в июле.
По словам и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Владимира Бабича, комплексы планируется построить 2020-2021 годах в Хорольском, Красноармейском, Лазовском, Черниговском, Октябрьском, Пожарском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе.
«Подобранные земельные участки соответствуют всем необходимым нормам, обеспечены инфраструктурой для размещения подобных объектов», – уточнил руководитель ведомства.
Запланировано также размещение первых шести мобильных комплексов по обезвреживанию и сжиганию твердых коммунальных отходов, преимущественно в отдаленных районах края. На эти цели в бюджете Приморья заложено 120 миллионов рублей.
Параллельно этой работе муниципалитетам совместно с новым региональным оператором предстоит выработать алгоритм дальнейших действий – по установке мусорных контейнеров, оборудованию площадок для сбора мусора, работе с населением.
Напомним, что формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.
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