www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.52 р. 100 JPY: 58.42 р.
EUR: 71.23 р. 10 CNY: 90.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Дальневосточный гектар" выманивает людей даже из Москвы

26 Июня 2019, 09:45 | Приморье

Житель села Вольно-Надеждинское Приморского края Михаил МАРКОВ оформил на себя и членов семьи 11 «дальневосточных гектаров». На этой земле разбили поля и выращивают уже третий год овощи и бахчевые. Своими планами по использованию «дальневосточного гектара» Михаил поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Три года назад, когда стартовала программа «Дальневосточный гектар», я решил вернуться из Москвы, где работал логистом. Возможность взять землю и быстро стартануть - куда привлекательнее офисного рабства. Было решено взять землю вместе с родителями и заняться сельским хозяйством – сегодня на Дальнем Востоке как никогда актуально производство натуральной продукции. Чем мы и занялись», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Михаил Марков (он на фото). «Безусловно, проект крайне зависим от погодных условий, но и это мы предусмотрели и планируем к завершению сезона заняться строительством всесезонных теплиц».

По его словам, за первые два сезона были освоены 5 гектаров, а в настоящее время обрабатываются уже 7 гектаров, и к концу текущего сезона будет освоен весь надел. Для обработки земли приобретено и эксплуатируется 2 трактора и вся необходимая механизация. К сезону на участок устанавливается мобильный домик, чтобы жить и работать на участке. Электроснабжение обеспечивается за счет солнечных панелей, но на перспективу Михаил планирует подключить участок к центральным коммуникациям.

«Главная «фишка» нашего проекта – полная экологичность и отсутствие химических удобрений. Те, кто пробовал нашу картошку, помидоры или арбузы, сразу чувствуют разницу и уже потом не хотят брать обычные овощи. Так что в реализации продукции особых проблем нет. Сегодня у нас есть точка на сельском рынке, а также ведутся продажи оптовым закупщикам, но я вижу хорошие перспективы по выходу на продажи в центре региона», - поделился Михаил. «Кроме того, мы планируем попробовать себя в переработке и, в частности, в пик сезона производить различные напитки из арбузов и овощей».

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в этом субъекте ДФО заключено 14955 договоров безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в крае доступны 24 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Приморском крае, составила 49 миллионов рублей.

Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

На фото: Натуральная продукция с «дальневосточных гектаров» становится бестселлером на рынках.

Фото АРЧК.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: дальневосточный гектар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]