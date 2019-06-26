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3,5 миллиарда ушли в тоннель
На прошлой неделе ОАО «РЖД» отчиталось о завершении модернизации Владивостокского железнодорожного тоннеля стоимостью 3,5 млрд рублей. Объект, известный как тоннель имени товарища Сталина, расположен во Владивостоке на 7-8 километре перегона Баневур – Гайдамак, линии Вторая Речка – Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Длина тоннеля составляет 1 тыс. 380 метров.
С открытием движения через Владивостокский тоннель возобновилось движение не пользовавшейся особым спросом городской электрички, связывающей центр Владивостока с его отдаленным Первомайским районом.
«Стоимость работ составила 3,5 млрд рублей. Это вложения инвестиционной программы ОАО «РЖД» не только в модернизацию тоннеля, а в целом в экономику Приморского края в виде увеличения грузооборота, и, как следствие, пополнения регионального бюджета», – отметил на церемонии запуска тоннеля начальник ДВЖД Николай МАКЛЫГИН.
Завершением модернизации занималось АО «Московский метрострой» (крупнейший метростроитель РФ), получившее в 2017 году подряд на 2 млрд рублей. Работы необходимо было выполнить до 31 мая 2019 года. При этом тоннель продолжал действовать даже в период его ремонта. Грузовые поезда, следующие через тоннель на станции Гайдамак и Мыс Чуркина, пропускались в ночное время с 22 часов вечера до 10 утра.
Владивостокский тоннель начали строить в 1914 году, однако вскоре законсервировали. Достроить его смогли только в 1934-1936 годах. По проекту он предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения условного противника.
Начиная с 1951 года по тоннелю начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х открылось пригородное пассажирское сообщение. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект.
«Владивостокский тоннель был включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ. Учитывая рост объема перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, руководством холдинга было принято решение о его масштабной модернизации, которая началась весной 2016 года», - поясняет ДВЖД.
Отметим, что перевозка контейнеров по Дальневосточной железной дороге в январе-мае 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18,8%, до 271,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
В том числе, отмечен рост перевозки леса в контейнерах на 94,5%, до 10,7 тыс. TEU. Перевозка рыбы при этом сократилась на 2,2%, до 7,4 тыс. TEU.
Во внутреннем сообщении отправлено 103,2 тыс. TEU (+22,6% к январю-маю 2018 года), в транзитном - 30 тыс. TEU (+54,3%), в экспортном - 13,4 тыс. TEU (+15,8%), в импортном - 124,5 тыс. TEU (+10,2%).
Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-мае 2019 года выросла на 12,5%, до 202,2 тыс. TEU (перевезено 2,332 млн тонн грузов, рост на 11,9% к январю-маю 2018 года). В том числе перевезены: промышленные товары - 30,7 тыс. TEU (рост на 0,3%), метизы - 30,1 тыс. (рост на 20,2%), химикаты и сода - 30,1 тыс. TEU (рост на 3,4%), автомобили и комплектующие - 19,5 тыс. TEU (рост на 36,9%).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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