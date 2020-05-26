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Во Владивостоке установили первую на Дальнем Востоке рекламно-информационную видеопанель от "Ростелекома"
«Ростелеком» установил первую рекламно-информационную видеопанель в жилом доме на Дальнем Востоке. Специалисты приморского филиала компании оснастили сервисом жилой комплекс (ЖК) «Шилкинский» на Шилкинской, 38. Это первая панель «Ростелекома» на Дальнем Востоке.
Сейчас на экране можно увидеть текущие предложения «Ростелекома», ознакомиться с актуальной информацией от управляющей компании и застройщика. Кроме того, для удобства жителей дома на видеопанели отображаются данные о прогнозе погоды и загруженности дорог в городе.
«Реклама всегда была отраслью, живо реагирующей на технологические инновации. Услугу по установке рекламно-информационных видеопанелей можно считать ответом на запрос рынка цифровой indoor-рекламы, которому необходимы новые локальные оффлайн-площадки. Первым клиентом сервиса на Дальнем Востоке стала управляющая компания «Аврора», которая сможет существенно повысить скорость донесения необходимой информации до жителей и гостей дома», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Услуга может быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. Тем, кто решил воспользоваться сервисом впервые, «Ростелеком» предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видео-панели, а также обеспечивает программным обеспечением и облачным решением для хранения и централизованного управления показами.
Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 100 08 00.
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