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"Русагро" готовит "Приморскую сою" к продаже
Федералы побаловались переработкой и бросили
Федеральный агрохолдинг «Русагро» рассчитывает в этом году продать производственный комплекс ООО «Приморская соя», специализирующийся на переработке соевых бобов. Ранее работка комбината была приостановлена на неопреленный срок, пошли слухи о его ликвидации, против чего выступили краевые власти.
Отметим, что «Русагро» на данный момент является едва ли не основным игроком на рынке сои в Приморском крае. В целом, в прошлом году компания реализовала 225 тыс. тонн сои против 91 тыс. тонн годом ранее.
«Мы можем помочь вам модернизировать комбинат совместно с Минсельхозом, но закрывать предприятие нельзя», – заявил владельцам «Приморской сои» вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО в декабре прошлого года, когда 280 работников «Приморской сои» остались без работы. Как видим, в «Русагро» решили пойти другим путем. По данным газеты «Золотой Рог», ни китайцы, ни корейцы, потребляющие дальневосточную сою, в переработке на месте не заинтересованы.
«Приморская соя» имеет в своем составе маслоэкстракционный цех с элеватором, объемом хранения 37 тыс. тонн, участок рафинации и дезодорации производительностью 100 тонн в сутки, цех по переработке жиров, выпускающий майонезную продукцию и мыло, цех по выпуску фасованной продукции, склады готовой продукции и сырья, котельную, водоочистные сооружения. Имеются подъездные железнодорожные пути. 2018 год «Приморская соя» закончила с выручкой в 3,303 млрд рублей и чистой прибылью 95,37 млн рублей. Однако уже спустя год работа предприятия была признана нерентабельной.
ООО «Группа компаний «Русагро» (Тамбов) в настоящее время владеет 75% капитала ООО «Приморская соя», еще 25% принадлежит Раисе ЛОГИНОВОЙ (ранее этот пакет принадлежал Елене ПОПОВОЙ).
Группа «Русагро» (базовая компания – АО «Группа «Русагро») объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. Основным владельцем компании является семья Вадима МОШКОВИЧА (71,9%).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС
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