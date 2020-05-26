Covid подкрался незаметно

Какие меры поддержки обещают своим клиентам из числа «физиков» банки в период разгула коронавирусной инфекции

Во время коронавируса значительная часть населения России испытывает трудности с погашением кредитов. Дальневосточное главное управление Банка России напоминает жителям Приморья об инструментах, которые позволят избежать долговой ямы.

Граждане могут обратиться в банки и микрофинансовые институты за реструктуризацией, кредитными или ипотечными каникулами. Но как это происходит на практике? Разбиралась газета «Золотой Рог».

Кредитные каникулы

Кредитные каникулы - это отсрочка платежей на льготный период(не более полугода). Они распространяются на все виды кредитов и займов, которые были выданы до 3 апреля 2020 года. Также установлен максимальный размер кредитов, по которым доступна отсрочка:



- по кредитным картам - 100 тысяч рублей;



- по потребительским кредитам наличными - 250 тысяч рублей для физического лица и 300 тысяч рублей - для индивидуального предпринимателя;



- по автокредитам - 600 тысяч рублей;



- по ипотечным кредитам - 3 миллиона рублей для регионов Дальнего Востока.



Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России:



«В расчёт принимается размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущая задолженность. Подать заявление о предоставлении каникул, если правительство не продлит этот срок, можно до 30 сентября 2020 года. Уйти на каникулы имеют право заёмщики, чей доход за последний месяц понизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Этот факт необходимо подтвердить. Перечень документов для подтверждения лучше уточнить непосредственно у вашего кредитора. Подать заявление можно в офисе, по телефону горячей линии банка, МФО или КПК (нужно звонить с номера, который указан в договоре как контактный), а также через мобильное приложение или личный кабинет на сайте кредитора, если такие способы прописаны в договоре. Заявка рассматривается не более пяти дней, если все требования нового закона соблюдены, то кредитор обязан оформить каникулы».



Регулятор напоминает, что предоставить документы о снижении дохода можно в течение 90 дней после подачи заявления. Однако если у заемщика есть какие-либо сомнения, их следует сразу обсудить с кредитором. Если в документах обнаружится ошибка, например, в расчётах, то каникулы отменят. И тогда придётся возмещать пропущенные платежи, оплачивать штрафы, кредитная история будет испорчена.



В течение льготного периода кредитор не имеет права начислять неустойку за просроченные платежи или обращать взыскание на предмет залога - например, автомобиль или квартиру.

Ипотечные каникулы

Если сумма ипотечного кредита больше 3 миллионов рублей, что является лимитом для ДФО, заемщик вправе воспользоваться другой мерой поддержки - ипотечными каникулами. Этот инструмент стал применяться ещё в прошлом году. Максимальный срок каникул составляет полгода. Чтобы их получить, должны быть одновременно соблюдены следующие условия:



- в ипотеку оформлено единственное жильё;



- размер кредита не превышает 15 миллионов рублей;



- по этому кредитному договору и под эту недвижимость каникулы ещё не оформлялись;



- если финансовое положение заемщика резко ухудшилось - это может быть следствием потери работы, получения инвалидности, появлении новых иждивенцев и т.д.



Если кредитные каникулы оформлены по новому закону, то это не ограничивает право заемщика на ипотечные каникулы, и наоборот.



Банк России рекомендовал проводить реструктуризацию ипотечным заёмщикам с подтверждённым наличием коронавирусной инфекции даже в том случае, если гражданин один раз уже воспользовался правом на ипотечные каникулы.

Реструктуризация

Реструктуризация - это, как правило, уменьшение платежей по кредиту за счёт увеличения его срока. Она может быть предложена кредитором, если конкретный случай не подходит под условия кредитных и ипотечных каникул. В Банке России уверены, что сейчас банки и микрофинансовые институты, в большинстве своём, идут навстречу заёмщикам, так как тоже заинтересованы в погашении кредита. Клиенту будет предложен индивидуальный график платежей, составленный с учётом его текущих доходов, и возможность выплачивать задолженность.



Информация о реструктуризации, кредитных или ипотечных каникулах будет внесена в кредитную историю, однако это не должно её испортить, но, несмотря на это, каждый банк трактует рекомендации регулятора по-своему.



В пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк рассказали: «Во-первых, Сбербанк разработал специальную программу по реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19. Данная программа касается всех сегментов: от крупнейших клиентов (для отдельных отраслей, которые относятся к следующим подотраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства) до клиентов малого бизнеса (для всех отраслей). Принятая банком программа позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков.



Во-вторых, по малому и микробизнесу принято решение об упрощенном механизме реструктуризаций – предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, пострадавших от влияния коронавирусной инфекции. Также, на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам (речь идет о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей и так далее).



В-третьих, дочерние страховые компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» могут предоставить отсрочки платежей по договорам страхования клиентам, заболевшим COVID-19 либо находящимся на вынужденном карантине. В том числе рассрочка может быть предоставлена по договорам залогового имущества корпоративным клиентам, обратившимся в банк за реструктуризацией кредита в связи с тяжелым экономическим положением, вызванным распространением коронавирусной инфекции. Рассрочки по договорам страхования могут быть предоставлены на срок реструктуризации кредита. Страховая защита по всем договорам, по которым предоставляется рассрочка, продолжает действовать в полном объеме.



Кроме того, Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс на период с 1 марта по 31 мая, чтобы поддержать предпринимателей и обеспечить их покупателям возможность по-прежнему совершать оплату безопасным бесконтактным способом. Сервисный сбор за эквайринг перестает взиматься у всех наших клиентов автоматически. В дальнейшем срок его отмены может быть продлен, о чем мы сообщим дополнительно. Также, Сбербанк снизил ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, с 15 апреля 2020 года. Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, одежды и товаров повседневного спроса, а также бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тысяч рублей. Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года.



По поводу мер поддержки физических лиц «Сбербанк» предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, при условии снижения официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. Заявителю нужно предоставить в банк в течение 90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика.



Глава банка «Открытие» в Приморском крае Кирилл ГРИБОВ:



«Для физ. лиц в нашем банке предусмотрены следующие кредитные каникулы:



- ипотечные кредиты – до 3 000 000 рублей;



- потребительские кредиты – до 250 000 рублей;



- кредитные карты – до 100 000 рублей».



Также ЦБ рекомендует банкам, МФО и кредитным потребительским кооперативам реструктуризовать задолженность людей, у кого официально подтвержден коронавирус, а также не начислять по их кредитам пени и штрафы. Так как многие не имеют физической возможности выплачивать кредиты (например, по ипотеке) ежемесячно в полном объеме.



«Что касается нашего банка, у нас только 2 условия участия в программе:



- 30% и более снижение среднемесячного дохода, рассчитанного за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика, по сравнению со среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год;



- длительная болезнь (более месяца), подтвержденная больничным листом.



Также действует программа реструктуризации ипотечного кредита (ФЗ №76)», - поясняет Грибов, добавляя, что дополнительные меры поддержки от банка «Открытие» следующие:



«Отсрочка платежа» на 1 месяц (если по договору ранее не допускались просрочки платежей) и «Перенос платежа» (возможность изменить число месяца, в которое осуществляется списание платежа) по кредитам наличными;



Обслуживание карт с истекшим сроком действия – действительно для держателей кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года.



Кроме того, банк «Открытие» отменил комиссии по РКО, снизил ставку по эквайрингу, отменил комиссии за использование терминала.



Еще есть предложение от банка «Открытие» для всех клиентов – упрощенная реструктуризация, которая включает в себя отсрочку по погашению основного долга на срок до 12 месяцев, пролонгацию срока кредита до 12 месяцев, перевод задолженности по кредитной линии или овердрафту в график погашения с отсрочкой по погашению основного долга.



«На данное время, от заемщиков-физлиц и индивидуальных предпринимателей банк получил следующее число заявок на кредитные каникулы: потребительские кредиты – 2249, ипотечные кредиты – 684, кредитные карты – 81.



При этом законом введены лимиты на суммы кредитов, по которым возможны каникулы, этот факт ограничивает число клиентов, которые бы хотели этими каникулами воспользоваться. Очередей за «каникулами» мы не наблюдаем», - комментирует Кирилл Грибов.

МНЕНИЕ

Ирина, работала няней в семье:



«Имею ипотеку, ежемесячная сумма выплат - 10,5 тысяч рублей. Во время карантина потеряла работу и обратилась в известный банк с просьбой приостановить выплаты на время и не применять штрафные санкции, столкнулась с безразличием к своей проблеме. Как платить эту ипотеку сейчас – не знаю. Продаю единственное имущество – автомобиль, чтобы хоть как-то иметь возможность не влететь в огромные долги!»

На фото: В отличие от школ, которые из-за коронавируса уже закончили учебный год, финансовые организации каникулы своим клиентам предоставлять особо не торопятся…

Фото из архива

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.