Мусорщики напрашиваются на зачистку

Вывоз мусора в микрорайонах Владивостока вновь стал предметом спора

Разногласия КГУП «Приморский экологический оператор» и компании «Даль-Эко» в части оплаты услуг перевозчика ТКО привели к очередному перераспределению маршрутов в Ленинском и Первомайском районах Владивостока.

Региональный оператор и перевозчик по-разному трактовали условия заключенного осенью 2019 года договора на оказание услуг по вывозу ТКО, но, как уточнили в КГУП, на минувшей неделе сторонам удалось достичь соглашения.

НДС дурно пахнет

Новые правила обращения с ТКО, действующие в Приморье с января 2020 года, разрешают перевозку мусора на полигон только отобранным по конкурсу организациям. ООО «Даль-Эко» было признано победителем аукциона на оказание услуг по транспортированию ТКО в Ленинском районе Владивостока, став единственным участником торгов. Сумма договора составляет 246,4 млн рублей (к слову, один из пунктов гласит, что данная сумма НДС не облагается – прим. автора). Срок оказания услуг – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, а планируемый объем ТКО, которые предстоит вывезти в течение этого периода, составляет 88 тысяч тонн. Лот на вывоз мусора из Первомайского района (88,8 тысяч тонн отходов за два года) стоимостью 231,2 млн рублей также достался ООО «Даль-Эко».

Досье "Золотого Рога": До середины февраля 2020 года учредителем ООО «Даль-Эко» являлась Раиса НИКОЛАЕВА, мать экс-главы Владивостока. В настоящее время учредителем организации числится тренер по боксу Александр ЧЕРЕС.

Региональный оператор обязан производить оплату по договору за фактически оказанные перевозчиком услуги ежемесячно, не позднее 15-го числа. Но за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, на перевозчика может быть наложен штраф в размере 0,5% от цены договора. Кроме того, договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом регоператора в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе – на основании нарушения условий договора исполнителем.

Маршрутами пришлось делиться

В первые недели 2020 года на контейнерных площадках в Ленинском и Первомайском районах Владивостока регулярно скапливались кучи невывезенного мусора. Лишь после того, как губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в ультимативной форме потребовал от перевозчиков ТКО соблюдать условия договора, мусорный коллапс в этих районах удалось преодолеть. Глава региона пообещал, что компании, которые допустили появление куч мусора возле МКД, будут наказаны штрафами или вовсе уйдут с рынка. А в конце зимы – начале весны часть маршрутов в Первомайском районе (районы ул. Черемуховая, Харьковская, Терешковой, Окатовой – прим. автора) была передана ООО «Чистый двор», а часть маршрутов в Ленинском районе (между Океанским и Партизанским проспектами и ул. Гоголя – прим. автора) – ООО «Родник-ДВ».

- По Ленинскому району в феврале была высвобождена часть объемов в пользу другой компании, и в конце февраля количество жалоб кратно снизилось. В Первомайском районе по обоюдному согласию с перевозчиком, чтобы не уходить в суды, было принято аналогичное решение. В феврале количество жалоб от населения [по этим районам] снизилось на 27%, - комментировал в марте министр ЖКХ Приморья Владимир БАБИЧ.

Куратор коммунального комплекса края уточнил: пробуксовка «мусорной реформы» во Владивостоке произошла, несмотря на то, что ООО «Даль-Эко» имело в необходимом количестве транспорт для перевозки ТКО. Проблема состояла в нехватке обученных водителей с допусками для работы на мусоровозах. Кроме того, по словам первого заместителя директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергея ЛАЗАРЕВА, на момент старта мусорной реформы «Даль-Эко» была единственной компанией, не оборудовавшей около половины парка спецтехники датчиками «ГЛОНАСС».

Убирай или убирайся

К маю проблемы в сфере обращения с ТКО во Владивостоке не только не закончились, но и обострились. По информации правительства Приморья, в разгар режима самоизоляции «Приморскому экологическому оператору» поступало рекордное количество жалоб на недобросовестную работу транспортных компаний. В период майских праздников КГУПом было выставлено несколько десятков нарушений в адрес компаний-перевозчиков, в том числе со стороны ООО «Даль-Эко» было зафиксировано 14 нарушений. Несмотря на это, компания публично озвучила финансовые претензии к КГУП «Приморский экологический оператор».

Представители регоператора настаивали на том, что все финансовые обязательства перед «Даль-Эко» выполняются в полном объеме, а и.о. генерального директора компании Ольга БАТРАКОВА в интервью агентству PrimaMedia заявляла о наличии долга со стороны КГУП в размере 40 млн рублей. В середине мая руководство организации пошло на радикальные меры – в один из дней мусоровозы «Даль-Эко» просто не вышли на маршрут. Региональному оператору удалось оперативно решить проблему, пригласив на «брошенные» маршруты другие компании, у которых есть техника и персонал для перевозки ТКО.

- Существует разногласие чтения договора: компания считает, что НДС необходимо включать в оплату дополнительно, регоператор уверен, что НДС уже входит в условие договора. Другие компании работают именно на таких условиях, по твердой цене, которая не может изменяться, - прокомментировали ситуацию в КГУП «Приморский экологический оператор». Но, как стало известно «ЗР», на днях сторонам удалось прийти к соглашению. «Даль-Эко» продолжит работу в Ленинском и Первомайском районах, однако передаст другим организациям еще часть маршрутов.

На фото: Владивостокцам не привыкать как к безалаберности отдельных мусорных компаний, так и к настоящим «мусорным войнам».

Фото из архива

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



