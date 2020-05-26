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Ливневки промоют, отремонтируют и закроют решетками
26 Мая 2020, 09:38 | Приморье
Во Владивостоке продолжаются работы по ремонту сетей ливневой канализации, восстановлению решеток и люков. На минувшей неделе подрядчики приступили к обустройству участка сети ливневой канализации на улице Монтажной – от Борисенко, 54а до дома № 98. А ремонт ливневки на улице Иртышской, в районе дома № 50, где во время дождей неоднократно наблюдались серьезные подтопления, сейчас в самом разгаре.
Здесь восстанавливают разрушенный коллектор, водопропускные трубы и дождеприемники. Подрядной организации предстоит на месте старых и пришедших в негодность водопропускных труб смонтировать новые, установить новые смотровые и дождеприемные камеры, а по окончанию работ - благоустроить территорию.
Работы на улице Монтажной ведутся в рамках комплексного ремонта участка дороги по нацпроекту «БКАД». Здесь будет смонтировано более 430 метров водоотвода с подключением к существующей сети ливневой канализации и установлены 29 новых люков, а также уложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, установлены ограждение протяженностью 390 метров и два пешеходных светофора.
Напомним, в прошлом году во Владивостоке были отремонтированы десятки участков сети ливневой канализации. Работы проводились на Калинина, 109, 2-й Поселковой, 28, Героев Варяга, 6, Маковского, 6а, Сахалинской, 1а, 2-й Строительной, 19-15, Минёров (от ул. Коммунаров до д. 16/1 по ул. Слуцкого), Борисенко, Монтажной, 13, улице Басаргина и по многим другим адресам.
Силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» велись работы по восстановлению люков и решеток сетей ливневой канализации. Вместо старых, пришедших в негодность и украденных люков и решеток в краевом центре установили 734 новых. Люки и решетки меняли на новые и при комплексном ремонте дорог. Подрядчики заменили 491 люк и решетки на сетях инженерных коммуникаций. Кроме этого, проводились работы по промывке сетей и их прочистке. Ремонт, промывка и прочистка сетей, замена и восстановление люков и решеток ведутся и в этом году.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: ремонт жкх канализация
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