Ремонт дорог набирает обороты

Во Владивостоке полным ходом идет восстановительный и комплексный ремонт дорог и пешеходных зон. В этом году запланировано отремонтировать около 60 внутриквартальных проездов и основных магистралей, включая участок Маковского (от «Перевала» до «Фабрика Заря»), Некрасовский путепровод и пять улиц: Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажную, на который ремонт ведется в рамках нацпроекта «БКАД».

На Сабанеева подрядчикам предстоит восстановить колодцы сетей инженерных коммуникаций и вывести их на новый уровень дороги, уложить асфальт на проезжей части и тротуарах. Также здесь будут смонтированы четыре пешеходных светофора, две искусственные дорожные неровности и порядка 650 метров дорожного ограждения. Появятся на Сабанеева и три новых остановочных павильона.

«Работы на улице Сабанеева ведутся несколькими бригадами. На одном из участков, в районе дома № 22, провели необходимые подготовительные работы и уже приступили к укладке первого, выравнивающего слоя асфальта. Завершающим слоем дорожной одежды станет щебёночно-мастичный асфальтобетон», - подчеркнули специалисты мэрии.

На минувшей неделе был завершен восстановительный ремонт участка дороги на улице Стрелочной, а сейчас дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» асфальтируют Луговую. А затем дорожники

займутся восстановительным ремонтом поврежденных участков дорожного полотна на улице Жигура и Военном шоссе.

По окончанию комплексных ремонтных работ подрядчики должны позаботиться о восстановлении благоустройства. Отремонтированы должны быть не только дорога, но и прилегающая инфраструктура, а также восстановлено благоустройство – там, где это необходимо, завезен плодородный грунт и высажены новые зеленые насаждения – деревья и кустарники. Такое поручение дал глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК.

На фото: Работы ведутся в соответствии с графиком.

Фото Ольги ДОБРОЛЮБОВОЙ.