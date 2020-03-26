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Управленческий опыт "Мам Приморья" войдет в базу лучших бизнес-практик

26 Марта 2020, 19:13 | Приморье

Финалисткой конкурса управленцев «Женщина – директор года», организованного ассоциацией женщин - предпринимателей России при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ стала руководитель компании из Находки Елена Герман

Тема ее конкурсной работы: «О процессе интеграции общественных сообществ и бизнеса как фактора развития региона» вызвала особый интерес жюри как пример успешной интеграции интересов предпринимателей, власти и общественных организаций в бизнес-проектах.

 «Это реально хороший пример, - говорит Елена,  - мы показали, как женщины, которые обращаются в сообщество «Мамы Приморья», не просто идут к нам с просьбой «помогите», а строят реально работающие бизнес-процессы. То есть они могут как коммерческие структуры организоваться, наладив при этом коммуникацию с административными ресурсами и работать с грантами. А также в моей работе было показано, как бизнес- сообщество может наладить взаимодействие с общественными организациями, потому что это их целевая аудитория. И как можно гармонично продвигать свои проекты, используя все три ресурса: общественные организации, бизнес и власть.»

Стоит отметить, что впервые, за 15 лет существования всероссийского конкурса «Женщины – предприниматель года», данная тема была прописана в конкурсной работе детально, с реальными примерами и вошла в базу лучших бизнес-практик, к которой можно будет обращаться для изучения и распространение опыта эффективного руководства в масштабах страны.

Напомним, ранее Елена Герман уже становилась победительницей Всероссийского конкурса «Успех», а теперь к ее «бронзовой птице» добавилась еще и медаль.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

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Теги: Женщина – директор года  Мамы Приморья  конкурс 



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