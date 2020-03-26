Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Уникальный Центурион "Терминала Астафьева" приступил к ликвидации последствий ЧС
Работы по очистке озера Соленое в Находке от мазутной пленки ведет уникальная вакуумная чистящая машина «Терминала Астафьева». Ранее здесь произошел аварийный выброс мазута из котельной Примтеплоэнерго.
«Сегодня, по просьбе администрации Находкинского городского округа, приступили к очистке акватории озера после ЧС. Для этого используем нашу уникальную чистящую машину Вольво Центурион. Её мощность позволяет отдельно собирать верхний слой, загрязненный мазутом, от воды. За одну поездку машина способна забрать 12 кубометров жидкости. Сейчас уже заметно, как сокращается пятно загрязнения», - добавил начальник технического отдела находкинского отделения «Терминала Астафьева» Василий Жеглов.
Глава администрации Находкинского городского округа Борис Гладких отметил, насколько важна помощь социально-ориентированного бизнеса.
«Мы впервые столкнулись с ЧП такого характера и масштаба. Важно, что помимо специализированных служб к ликвидации присоединились и местные предприятия. У наших портовиков есть современная техника, которую они с готовностью предоставили, пришли на помощь городу. Для нас техника "Терминала Астафьева" – большая подмога. Работы еще не мало, надеемся и на дальнейшую поддержку со стороны предприятия», - подчеркнул Борис Гладких.
Специалисты «Терминала Астафьева» отмечают, что вакуумная чистящая машина производства компании DISAB является значимой частью программы по пылеподавлению. В ежедневном режиме машина работает на очистке территории порта от любого вида загрязнения — сухого, влажного, может выкачивать воду.
Новости партнеров
Новости тематики
- Уникальный Центурион "Терминала Астафьева" приступил к ликвидации последствий ЧС
- Порт "Мечела" в Приморье напугали
- Бизнес-Премия Приморского края достанется лучшим
- В Приморье запахло удобрениями и юанями
- Бизнес-Премия Приморского края достанется лучшим
- Компания из Владивостока хочет обанкротить угольный порт
- "Восточный Порт" в 2019 году увеличил перевалку угля на 5,2%
- Известный приморский бизнесмен расширил свою бизнес-империю
- Магомедов не хочет продавать "Владивостокский морской торговый порт"
- Аудит ННК: Всё по стандарту. Высшему стандарту
Новости раздела
- Уникальный Центурион "Терминала Астафьева" приступил к ликвидации последствий ЧС
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
- Взгляд на Владивосток: Америка, Прибалтика, Египет, Грузия, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск
- Рыба будет дорожать
- Рыбная отрасль Приморья уже подсчитывает финансовые потери
- Приморский ювелирный бизнес меркнет на глазах
- ДНС перешёл на плиты
- Наличные деньги отправят на карантин
- Весь экипаж ЯМС "Восток 2", на котором случился пожар, спасен
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- На золоторудном месторождении Албын в Амурской области модернизируют гидроочистку
- В Хабаровском крае не прогнозируют дефицита продуктов
- В Приморье начали строить новую дорогу для резидентов ТОР
- При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
- Финансовые власти отказались помогать россиянам реальными деньгами
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
- В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС