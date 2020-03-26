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Уникальный Центурион "Терминала Астафьева" приступил к ликвидации последствий ЧС

26 Марта 2020, 11:12 | Приморье

Работы по очистке озера Соленое в Находке от мазутной пленки ведет уникальная вакуумная чистящая машина «Терминала Астафьева». Ранее здесь произошел аварийный выброс мазута из котельной Примтеплоэнерго.

«Сегодня, по просьбе администрации Находкинского городского округа, приступили к очистке акватории озера после ЧС. Для этого используем нашу уникальную чистящую машину Вольво Центурион. Её мощность позволяет отдельно собирать верхний слой, загрязненный мазутом, от воды. За одну поездку машина способна забрать 12 кубометров жидкости. Сейчас уже заметно, как сокращается пятно загрязнения», - добавил начальник технического отдела находкинского отделения «Терминала Астафьева» Василий Жеглов.


 

Глава администрации Находкинского городского округа Борис Гладких отметил, насколько важна помощь социально-ориентированного бизнеса.

«Мы впервые столкнулись с ЧП такого характера и масштаба. Важно, что помимо специализированных служб к ликвидации присоединились и местные предприятия. У наших портовиков есть современная техника, которую они с готовностью предоставили, пришли на помощь городу. Для нас техника "Терминала Астафьева" – большая подмога. Работы еще не мало, надеемся и на дальнейшую поддержку со стороны предприятия», - подчеркнул Борис Гладких.

Специалисты «Терминала Астафьева» отмечают, что вакуумная чистящая машина производства компании DISAB является значимой частью программы по пылеподавлению. В ежедневном режиме машина работает на очистке территории порта от любого вида загрязнения — сухого, влажного, может выкачивать воду.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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