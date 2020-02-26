www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.92 р. 100 JPY: 58.7 р.
EUR: 70.46 р. 10 CNY: 92.53 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Приморье запахло удобрениями и юанями

26 Февраля 2020, 10:40 | Приморье

Проект строительства метанольного завода под Находкой будет реализован на китайские деньги

Приморье все-таки получит свой химический завод - синдикат участников в составе ВЭБа и ВТБ, а также АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) открыл финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). Проект реализуется в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», якорным резидентом которого должен был стать «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) «Роснефти».

Напомним, что в конце марта прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о расширении границ ТОР «Нефтехимический» под проект строительства комплекса по производству минеральных удобрений. Инвестором проекта выступает ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений». Общая стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

Для реализации проекта подписанным постановлением в границы ТОР были добавлены 73 земельных участка площадью 981,34 га, которые расположены на территории Находкинского городского округа.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в качестве сырья и топлива на производстве в поселке Козьмино Приморского края будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения. Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянувшейся от газовых месторождений на Сахалине. НЗМУ еще в 2015 году заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставку 3,15 млрд кубометров природного газа ежегодно. Лицензиаром производства метанола выбрана датская Haldor Topsoe.

Международный подрядчик - China Chengda Engineering Co., Ltd. - получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC-контракту (контракт, согласно которому ЕРС-подрядчик несет ответственность за все элементы проектирования, за строительство и закупку материалов и оборудования). Выход предприятия на полную мощность запланирован до конца 2023 года.

Для кого и что будут производить

«НЗМУ будет построен вблизи крупного морского порта Находка, близко к целевому рынку сбыта - Азиатско-Тихоокеанскому региону. Индия и Латинская Америка также будут доступны с логистической точки зрения. Ежегодно завод планирует выпускать 1,8 млн тонн метанола (1 этап) и 1,8 млн тонн аммиака (2 этап). В качестве 3 этапа возможно развитие карбамидного производства. Денежные затраты завода на тонну - одни из самых низких в мире», - говорится на сайте завода.

Метанол - химический ингредиент, используемый для производства множества видов промышленных и потребительских товаров, включая строительные материалы, олефины, смолы, пластмассы и другое. Также используется как альтернативный вид топлива. Аммиак является ключевым компонентом в производстве азотных удобрений, таких как карбамид и нитрат (аммиачная селитра) и сульфат аммония. В промышленности аммиак используют для получения полимеров, текстиля, взрывчатки, этанола и при производстве лекарств и косметики. Аммиак применяют также в качестве растворителя и охлаждающего вещества. Карбамид (мочевина) - наиболее распространенный вид твердых азотных удобрений, используемый во всем мире. Карбамид широко применяется в деревообработке, пищевой промышленности и фармакологии. Производится из аммиака.

Финансирование проекта осуществляется синдикатом ВЭБа и ВТБ на принципах фабрики проектного финансирования. Кроме того, ФРДВ выделил на строительство предприятия 7 млрд рублей, часть средств уже направлена инициатору проекта в рамках первой выборки, говорится в сообщении синдиката.

Китайский интерес

В сентябре прошлого года ВЭБ и Государственный банк развития Китая (China Development Bank, CDB) подписали соглашение о стратегическом партнерстве по финансированию проекта строительства НЗМУ. Соглашение было подписано в рамках встречи премьеров двух стран Дмитрия МЕДВЕДЕВА и ЛИ Кэцяна.

Документ предусматривает предоставление средств китайского госбанка на долгосрочной основе синдикату ВЭБ-ВТБ. Всего будет привлечено около 12 млрд юаней (примерно $1,7 млрд). Общий объем финансирования этого проекта ВЭБом и ВТБ составит $2,5 млрд. Отметим, что это не первый проект по такой схеме – ранее CDB предоставил ВЭБ.РФ 3 млрд юаней на строительство танкеров на верфи «Звезда».

Досье газеты «Золотой Рог»

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности - производство удобрений и азотных соединений. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров.

В 2012 году НЗМУ заключил договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта, который на тот момент входил в сферу интересов Аркадия РОТЕНБЕРГА. Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в конце 2016 года новым владельцем НЗМУ стал Артем Оболенский, чуть позже презентовавший новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол, было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства.

В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд, затем - в $6,3 млрд.

Нужны рабочие руки

Год назад на презентации проекта губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО задал техническому директору АО «НЗМУ» Тарасу ГАНАГЕ (ныне – гендиректор компании) вопрос, как планируется привлекать на работу жителей Приморья и хватит ли нужных специалистов.

«У вас должна быть опора на рабочие места для приморцев», - заявил губернатор.

По словам Ганаги, на неспециализированные вакансии – бухгалтеров, экономистов, финансистов и других – планируется приглашать местные кадры. Профессионалов-химиком в крае на первом этапе, безусловно, будет недостаточно. У завода уже есть соглашение с Дальневосточным федеральным университетом для привлечения профессоров из Московского физико-технического института для проведения циклов лекций. Также предприятие разработало «Программу 10%», которая предусматривает привлечение 20% работников из других регионов с ежегодным замещением 10% на молодых приморских специалистов, которые будут поэтапно готовиться в крае. Этот вопрос НЗМУ прорабатывает с Агентством по привлечению человеческого капитала.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: финансирование  медведев  банки  бизнес  удобрения  инвестиции  проект  кожемяко  ВЭБ  строительство  компании  рынок  производство  китай 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]