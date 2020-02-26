В Приморье запахло удобрениями и юанями

Проект строительства метанольного завода под Находкой будет реализован на китайские деньги

Приморье все-таки получит свой химический завод - синдикат участников в составе ВЭБа и ВТБ, а также АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) открыл финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). Проект реализуется в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», якорным резидентом которого должен был стать «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) «Роснефти».

Напомним, что в конце марта прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о расширении границ ТОР «Нефтехимический» под проект строительства комплекса по производству минеральных удобрений. Инвестором проекта выступает ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений». Общая стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

Для реализации проекта подписанным постановлением в границы ТОР были добавлены 73 земельных участка площадью 981,34 га, которые расположены на территории Находкинского городского округа.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в качестве сырья и топлива на производстве в поселке Козьмино Приморского края будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения. Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянувшейся от газовых месторождений на Сахалине. НЗМУ еще в 2015 году заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставку 3,15 млрд кубометров природного газа ежегодно. Лицензиаром производства метанола выбрана датская Haldor Topsoe.

Международный подрядчик - China Chengda Engineering Co., Ltd. - получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC-контракту (контракт, согласно которому ЕРС-подрядчик несет ответственность за все элементы проектирования, за строительство и закупку материалов и оборудования). Выход предприятия на полную мощность запланирован до конца 2023 года.

Для кого и что будут производить

«НЗМУ будет построен вблизи крупного морского порта Находка, близко к целевому рынку сбыта - Азиатско-Тихоокеанскому региону. Индия и Латинская Америка также будут доступны с логистической точки зрения. Ежегодно завод планирует выпускать 1,8 млн тонн метанола (1 этап) и 1,8 млн тонн аммиака (2 этап). В качестве 3 этапа возможно развитие карбамидного производства. Денежные затраты завода на тонну - одни из самых низких в мире», - говорится на сайте завода.

Метанол - химический ингредиент, используемый для производства множества видов промышленных и потребительских товаров, включая строительные материалы, олефины, смолы, пластмассы и другое. Также используется как альтернативный вид топлива. Аммиак является ключевым компонентом в производстве азотных удобрений, таких как карбамид и нитрат (аммиачная селитра) и сульфат аммония. В промышленности аммиак используют для получения полимеров, текстиля, взрывчатки, этанола и при производстве лекарств и косметики. Аммиак применяют также в качестве растворителя и охлаждающего вещества. Карбамид (мочевина) - наиболее распространенный вид твердых азотных удобрений, используемый во всем мире. Карбамид широко применяется в деревообработке, пищевой промышленности и фармакологии. Производится из аммиака.

Финансирование проекта осуществляется синдикатом ВЭБа и ВТБ на принципах фабрики проектного финансирования. Кроме того, ФРДВ выделил на строительство предприятия 7 млрд рублей, часть средств уже направлена инициатору проекта в рамках первой выборки, говорится в сообщении синдиката.

Китайский интерес

В сентябре прошлого года ВЭБ и Государственный банк развития Китая (China Development Bank, CDB) подписали соглашение о стратегическом партнерстве по финансированию проекта строительства НЗМУ. Соглашение было подписано в рамках встречи премьеров двух стран Дмитрия МЕДВЕДЕВА и ЛИ Кэцяна.

Документ предусматривает предоставление средств китайского госбанка на долгосрочной основе синдикату ВЭБ-ВТБ. Всего будет привлечено около 12 млрд юаней (примерно $1,7 млрд). Общий объем финансирования этого проекта ВЭБом и ВТБ составит $2,5 млрд. Отметим, что это не первый проект по такой схеме – ранее CDB предоставил ВЭБ.РФ 3 млрд юаней на строительство танкеров на верфи «Звезда».

Досье газеты «Золотой Рог»

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности - производство удобрений и азотных соединений. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров.

В 2012 году НЗМУ заключил договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта, который на тот момент входил в сферу интересов Аркадия РОТЕНБЕРГА. Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в конце 2016 года новым владельцем НЗМУ стал Артем Оболенский, чуть позже презентовавший новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол, было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства.

В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд, затем - в $6,3 млрд.

Нужны рабочие руки

Год назад на презентации проекта губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО задал техническому директору АО «НЗМУ» Тарасу ГАНАГЕ (ныне – гендиректор компании) вопрос, как планируется привлекать на работу жителей Приморья и хватит ли нужных специалистов.

«У вас должна быть опора на рабочие места для приморцев», - заявил губернатор.

По словам Ганаги, на неспециализированные вакансии – бухгалтеров, экономистов, финансистов и других – планируется приглашать местные кадры. Профессионалов-химиком в крае на первом этапе, безусловно, будет недостаточно. У завода уже есть соглашение с Дальневосточным федеральным университетом для привлечения профессоров из Московского физико-технического института для проведения циклов лекций. Также предприятие разработало «Программу 10%», которая предусматривает привлечение 20% работников из других регионов с ежегодным замещением 10% на молодых приморских специалистов, которые будут поэтапно готовиться в крае. Этот вопрос НЗМУ прорабатывает с Агентством по привлечению человеческого капитала.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.