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Tele2 запустила "елку подарков" во Владивостоке

25 Декабря 2019, 18:32 | Приморье
Тele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил интерактивную «елку подарков» в своих фирменных салонах связи. Каждый клиент компании может получить приятный презент от партнеров оператора.
 
Tele2 продолжает дарить подарки своим клиентам. В салонах оператора стартовала новогодняя интерактивная промо-акция на основе технологии дополненной реальности. Абоненты Tele2 при посещении салонов связи во Владивостоке могут выбрать для себя подарок от партнеров оператора. Это скидки на авиабилеты, денежные переводы без комиссии, скидка 50% на второй смартфон при приобретении двух устройств одновременно и ряд других интересных предложений.
 
В каждом из салонов на полу выложен маршрут из стикеров в виде подарочных коробочек. Участник акции должен пройти по этой дорожке и найти наклейку с QR-кодом. Последний шаг – скан завершающей «метки» маршрута. В результате на экране смартфона появляется виртуальная новогодняя елка, а абонент перенаправляется на промо-страницу. Здесь клиент выбирает любое понравившееся предложение от партнеров Tele2.
 
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
 
«Новый год – это праздник волшебства и подарков. Tele2 приготовила для любимых клиентов еще один сюрприз – новогодние предложения от своих партнеров. Нарядная елка и снежок на экране смартфона – виртуальные, а подарки, которые можно получить при участии в акции, вполне реальные. Digital-игра уже стартовала в наших салонах, она завершится 31 января 2020 года. Приглашаем посетить салоны Tele2 и зарядиться новогодним настроением».
 
Акция действует в салонах Tele2 по следующим адресам: ул. Новоивановская, д. 3; проспект 100-летия Владивостока, д. 43; ул. Адмирала Фокина, д. 23Б; Океанский проспект, д. 111; ул. Пихтовая, д. 4; ул. Воропаева, д. 6А; ул. Русская, д. 42; ул. Русская, д. 65; ул. Полетаева, д. 6Д; ул. Калинина, д. 8; ул. Калинина, д. 275; ул. Луговая, д. 21А; ул. Сахалинская, д. 41Г; ул. Крыгина, д. 15; ул. Лермонтова, д. 56.
 
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Теги: новый год  tele2  подарки 



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