Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Подготовьтесь к новогодним каникулам с "Ростелекомом"
25 Декабря 2019, 18:20 | Приморье
Для тех, кому важно дистанционно контролировать происходящее в квартире, «Ростелеком» предлагает решение «Умный дом»
Приближаются новогодние праздники, а с ними — долгие зимние выходные, которые многие приморцы проводят в жарких странах или других городах России. Отъезд на длительный срок — серьезный повод задуматься о безопасности своего дома.
Система «Умный дом» представлена в нескольких вариантах, что обеспечивает пользователю широкие возможности для создания цифрового комфорта. Клиент настраивает сервис под себя: выбирает, какие функции контроля ему нужны, и в зависимости от этого устанавливает датчики движения, дыма, протечки, открытия дверей и окон. Кроме того, можно выбрать комплект с умными розеткой и лампочкой, которые помогают удаленно настраивать параметры освещения, включать и выключать электроприборы. Оповещения о возникшей проблеме приходят пользователю в виде push-уведомлений, SMS или e-mail.
В Приморском крае новые клиенты компании, подключенные по технологии GPON или оптическим линиям связи, получают в подарок датчик дыма или протечки на выбор при покупке Wi-Fi роутера со встроенным контроллером «Умного дома». А вместе с ним — бесплатные инсталляционные работы по установке комплекта в рамках акции «Простая установка».
Ситуацию в доме можно контролировать в режиме реального времени через приложение «Умный дом. Ростелеком». В нем настраиваются сценарии работы различных датчиков и подключаются дополнительные устройства. К «Умному дому» можно подключить до 300 датчиков, поддерживающих протокол беспроводной связи Z-Wave.
«Умный дом» станет удачным новогодним подарком тому, кто ценит технологичность и функциональность. При этом он простой и понятный, абонент без особых усилий и потери времени сможет им пользоваться в ежедневном режиме. Можно погрузиться в работу, учёбу или уехать отдыхать и на сто процентов быть уверенным в том, что дом и родные в порядке», — отмечает директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
В линейку продуктов «Умный дом» также входит услуга «Видеонаблюдение». С ней удобно наблюдать за детьми или домашними животными в свое отсутствие и даже следить за припаркованным во дворе автомобилем. Услуга включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Клиент может установить и активировать камеру самостоятельно.
Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/smart_house, в офисах продаж и обслуживания и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
Автор:
Теги: Ростелеком умный дом
Новости партнеров
Новости тематики
- Tele2 запустила "елку подарков" во Владивостоке
- Подготовьтесь к новогодним каникулам с "Ростелекомом"
- Клиенты Tele2 в Приморье предпочитают смартфоны Samsung
- МегаФон провел первый 5G-видеозвонок за Уралом и испытал беспилотный грузовик
- "Облакам" добавят мощности
- Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
- В Приморье открылся новый салон Tele2
- Tele2 развивает 4G-сеть в Приморье
- МТС построит модульный ЦОД в Приморье
- "Ростелеком" дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
Новости раздела
- Tele2 запустила "елку подарков" во Владивостоке
- Подготовьтесь к новогодним каникулам с "Ростелекомом"
- Клиенты Tele2 в Приморье предпочитают смартфоны Samsung
- Сделано многое, впереди - новые победы!
- Первая десятилетка уникального порта
- МегаФон провел первый 5G-видеозвонок за Уралом и испытал беспилотный грузовик
- Приоритеты "Восточного Порта"
- Сила мастерства
- Мужская работа: Магия огня и металла очень притягательна
- Кони в "шашечках"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- 100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо
- Жители Приморья не могут похвастаться своими зарплатами
- "РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский
- Сдаем анализы: Резидент СПВ готов брать медицинский бизнес на аутсорсинг
- С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток"
- Волна телефонного терроризма накрыла Хабаровск
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Губернатор Приморья рекомендует предприятиям края объявить 31 декабря выходным днем
- Падение цен на новое жилье во Владивостоке подвергли сомнению
- На центральной площади Владивостока состоится настоящий K-POP концерт
Loading...