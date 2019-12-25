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Клиенты Tele2 в Приморье предпочитают смартфоны Samsung

25 Декабря 2019, 17:55 | Приморье
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представил рейтинг мобильных устройств, которыми пользуются клиенты компании в Приморском крае
 
Абоненты Tele2 отдают предпочтение корейским и китайским производителям гаджетов. Почти половина зарегистрированных в сети оператора смартфонов приходится на Samsung и Huawei.
 
От месяца к месяцу растет спрос на мобильные устройства, поддерживающие технологию 4G. Доля пользовательских 4G-смартфонов в сети оператора за год выросла на 20%, планшетов – на 3%. При этом абоненты стали значительно реже использовать кнопочные телефоны. В сети Tele2 в Приморье их стало меньше на 6%.
 
Девять из десяти абонентов оператора пользуются устройствами, работающими на базе операционной системы Android. Второе место с долей в 9% занимает iOS, и лишь 1% клиентов пользуется гаджетами на ОС Symbian.
 
Наиболее востребованы среди абонентов Tele2 девайсы Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi. По итогам ноября доля смартфонов Samsung составляет 29%, Huawei – 20%. В итоге ТОП-5 самых популярных смартфонов возглавляет Samsung-Galaxy A50, на второй позиции – Honor 8A, на третьем месте – Xiaomi Redmi Note 7. Замыкают пятерку лидеров Samsung-Galaxy A10 и Honor 10 Lite. Смартфоны Apple входят в десятку популярных смартфонов среди жителей края.
 
Количество смартфонов с диагональю экрана 5,5-6 дюймов в сети оператора за последний месяц снизилось на 5%, а доля смартфонов с размером экрана от 4,5 до 4,9 дюймов, наоборот, выросла на 12%.
 
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Теги: tele2  samsung  смартфоны 



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