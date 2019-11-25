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Немцы дошли до Тихого океана

25 Ноября 2019, 16:41 | Приморье

В следующем году немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) планирует расширить линейку туристических проектов по Дальнему Востоку и арктическим территориям.

«Большой интерес вызвал такой проект, как первый «арктический поезд». В следующем году «арктический поезд» пройдет от Санкт-Петербурга в арктические регионы через Мурманск второй раз. Новые проекты - это запуск круизов по Енисею, Лене, Оби и Иртышу. Сейчас разрабатываются круизы по Байкалу. Обсуждается организация круизов по арктическим территориям и Северному полярному кругу. Отдельно прорабатываем маршруты по Сахалину и Камчатке», - сообщается в пресс-релизе Агентства.

В марте этого года АНО АПИ заключило соглашение о сотрудничестве по привлечению инвесторов в туристической сфере с немецким туроператором – компанией «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ». Компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» настроена совместно с АНО АПИ активно развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России и в Арктике с привлечением инвестиций в туристические проекты.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  инвестиции 



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