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Вложения в облигации как альтернатива депозиту
В отличие от акций, которые все-таки - достаточно рисковое вложение, облигации по своей сути являются наиболее близкой альтернативой депозиту
Фондовый рынок пока ассоциируется у большинства исключительно со словом «акция», про облигации знают далеко не все. Про акции же слышали многие благодаря фильмам про «волков» с Уолл-стрит и народным размещениям. Тем не менее, куда более простой и безопасный для населения инструмент фондового рынка – это все-таки не акции, а облигации. Подробнее об этом расскажет Юрий АФАНАСЬЕВ, дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал».
Облигации обращаются на фондовом рынке, как и акции. Их можно купить либо самостоятельно, открыв счет у брокера, либо через управляющую компанию, купив пай в ПИФе облигаций.
Облигации по сути своей являются наиболее близкой альтернативой депозиту. Для того, кто покупает облигацию, аналогия с банковским вкладом налицо: деньги отдаются на определенный заранее оговоренный срок под определенный процент (ставку купона). Правда, одолжить деньги можно в данном случае не только банку, но и компании.
Альтернатива депозитам нужна, так как облигация имеет свои неоспоримые преимущества перед банковским вкладом.
Во-первых, облигации не именные, поэтому их можно продать или купить в любой момент без потери накопленных процентов. Каждые полгода или квартал на счет зачисляется купон, который уже никто не может забрать, как в случае с процентами при досрочном погашении вклада.
Еще один важный плюс облигаций заключается в том, что ставки по ним в текущий момент превышают средние ставки по депозитам. Правда, в отличие от депозита, государство в данном случае не гарантирует возврат 1,4 млн рублей или любой другой суммы в случае банкротства компании. Гарантирует полный возврат средств только тот, кто эту облигацию выпустил – компания или банк, и даже Минфин, но только в случае с гособлигациями. По этой причине, выбирая подходящую облигацию, нужно ориентироваться не только на ее срок и доходность, но и на надежность выпустившей ее компании.
Кроме того, инвестировать в облигации интереснее, чем просто отдавать накопления банку, ведь таким образом вы фактически напрямую кредитуете предприятия, экономику, не обращаясь к посредникам в лице финансовых организаций.
На фото: Юрий Афанасьев, дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал»: «Инвестировать в облигации интереснее, чем просто отдавать накопления банку, ведь таким образом вы фактически напрямую кредитуете предприятия и экономику».
Фото УК «Альфа-Капитал». Реклама
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