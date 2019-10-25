Бизнес вынуждают уйти в тень или разориться

Приморские предприниматели рассказали о последствиях отмены ЕНВД

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) канет в лету уже в 2021 году. При этом, уже в 2020 году Минэкономразвития предложило увеличить налоги для малого бизнеса на 4,9%, что, возможно, ускорит уход многих компаний с рынка раньше отмены самой «вмененки». Газета «Золотой Рог» провела опрос представителей бизнеса в Приморском крае, который показал, что многие предприниматели не выдержат дополнительную налоговую нагрузку, переход на УСН, а тем более на общий режим.

При применении ЕНВД налоговая нагрузка на бизнес с разным уровнем доходности распределяется одинаково. Отмена ЕНВД, по расчетам правительства, вынудит большую часть индивидуальных предпринимателей перейти на патентную систему налогообложения. Однако, помимо того, что стоимость патента на большинство видов деятельности выше суммы налога на ЕНВД, для возможности применения патентной системы налогообложения установлены более жесткие критерии: численность работников должна быть не больше 15 человек, на ЕНВД - 100 человек; торговая площадь - не более 50 кв. м., на ЕНВД - 150 кв. м.

При этом, многие организации, применяющие ЕНВД, не смогут применять патент, и будут вынуждены переходить на упрощенную систему налогообложения (УСН), при которой доля налоговых отчислений для преимущественного количества бизнесменов существенно вырастет.

Руководитель промышленного комитета Приморского регионального отделения «Деловой России», финансовый директор ООО «Примполимер» Алексей ДЕШПЕТ:





- Статистика увеличения налоговой и административной нагрузки на бизнес обнуляет все усилия по популяризации предпринимательской деятельности и меры по поддержке малого и среднего бизнеса. С 2016 года, при ежегодном росте экономики 1,5-2%, рост налоговых поступлений - 15-20% ежегодно! Фактически это изъятие оборотных средств у субъектов экономической деятельности.

С какой целью увеличивается налоговая нагрузка? Вероятно, идет подготовка к сценарию снижения стоимости нефти на рынке. Дефицит поступлений от продажи нефти будет покрыт за счет увеличения налоговых поступлений. К чему приводит изъятие оборотных средств? Предприниматели обращаются в банки и лишаются всего, что осталось после налогообложения! Сумма эквайринговых платежей по ставке 2-3,5% уже превышает рентабельность розничной торговли.

Ставка банковского кредитования 11% равна рентабельности большинства производственных предприятий!

Все чаще от предпринимателей слышу фразы «Весь финансовый результат отдаю коллективу в виде заработной платы, государству в виде налогов и банку. Как собственник несу уголовную ответственность по 72 статьям уголовного кодекса. Коммерческая неудача равна банкротству не только бизнеса, но и моей семьи. Зачем мне такой бизнес?».

Счастлив тот, кто нашел экспортную нишу, не связанную с вывозом ресурсов. Здесь есть перспектива и возможности. Сюда же можно отнести бизнес, связанный с оказанием услуг иностранным туристам. Внутри страны остается только потребительский рынок и госзакупки, к которым можно приравнять и закупки естественных монополий.

Потребительский рынок при пятилетнем падении доходов населения и прогнозируемом кризисе потребительского кредитования, который по расчетам МЭР приведет утрате 2,5 трлн рублей платежеспособного спроса, вряд ли можно назвать перспективным.

Государство и естественная монополия – самый плохой бизнес-партнер, так как здесь предприниматель всегда неправ и беззащитен. Задержка оплаты и многолетние суды уже давно стали нормой, но уголовное преследование за поставку продукции и услуг гос заказчику ставит под сомнение такое партнерство в принципе. Что будет с бизнесом? Однозначно сократится количество малых предприятий. Кто сможет - уйдет в «тень», кто не сможет - ликвидирует бизнес.

Меры поддержки в виде условно дешевых кредитов не дадут эффекта. Нужна возможность получать прибыль, достаточную для мотивации предпринимательской активности и развития.

Не думаю, что выдавливание малого бизнеса проводится в интересах крупных компаний. Нерентабельный бизнес им тоже неинтересен».

Генеральный директор ООО «Минерал-1 (ювелирные магазины «Золотой Ажур») Надежда ТКАЧЕНКО:





-На сегодняшний день складывается некая ситуация «двойных стандартов». С одной стороны, президент России Владимир ПУТИН все чаще говорит о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, с другой стороны - все шаги Минфина направлены на обратное.

Так, законодательная инициатива по отмене ЕНВД негативно скажется не только на малом бизнесе, но и на поступлениях в бюджет. Только в 2017 году около 8 тысяч «ООО» в Приморском крае были вынуждены прекратить свою деятельность. В масштабах России речь идет о тысячах банкротившихся компаний. Новые изменения в налоговом кодексе сильнее всего ударят по малому бизнесу, который априори не может иметь достаточно прочности и рискует не пережить увеличения налоговой нагрузки и административных расходов и, как следствие, будет вынужден закрываться. Тяжело придется розничной торговле - а это около 85% розничных магазинов во всех регионах России. Уже сегодня многие предприниматели, занимающиеся розничным бизнесом, или банкротятся или выставляют бизнес на продажу. Хочу подчеркнуть, в 2018 году Дальний Восток покинуло 80 тыс. человек, и основная масса - это представители бизнеса. И миграция набирает ускорение.

Вероятно, те предприниматели, которые сумеют пережить новую волну зарегулирования, скорее всего «уйдут в тень» и из «белого» превратятся в «серый» бизнес. Так как всем понятно, что никакого послабления налоговой нагрузки МСБ в обозрим будущем не предвидится.

Сопредседатель Клуба деловых людей Людмила ТЫЩЕНКО:





-Закат эры ЕНВД был очевиден. По переходу с ЕНВД на УСН возникает вопрос: как может равняться нулю доходность бизнеса, если ставка УСН при расчете доходы минус расходы равна 15%? При налогообложении УСН с дохода - эта ставка составляет 6-7%. Я считаю, что УСН - вполне удобоваримый налог.

На мой взгляд, основные затраты для малого бизнеса возникают от «околобизнесовых» услуг, навязываемых с помощью законодательных актов. Яркий пример - внедрение онлайн касс, основной доход от применения которых оседает в коммерческих обслуживающих предприятиях.

Во Владивостоке сегодня – это внедрение стандарта на вывески предприятий, обязывающего нести расходы на изготовление и монтаж новых конструкций.

Эти вещи, я считаю, необходимо урегулировать. Нужно найти правильный баланс между желанием обеспечить благоприятный инвестиционный климат, создавая для этого множество финансируемых из бюджета структур, и желанием нагрузить бизнес массой требований для обеспечения каких-либо идей.

Развиваться в таких условиях могут только предприятия с гибкой управленческой политикой. Такую же политику, на мой взгляд, должны проявлять муниципалитеты. С уходом ЕНВД, основным налогом для микробизнеса должен стать патент. Задача муниципалитетов – сделать патент самым выгодным, удобным и привлекательным налогом на их территориях. Подход к налогам должен быть таким же, как подход к услугам и товарам. Это - как среди массы продаваемых пирожков покупатель выбирает самый красивый и вкусный. Патент должен стать таким пирожком. От него сегодня будет зависеть - будет сокращаться численность микробизнеса или увеличиваться. Малый бизнес сегодня становится другим. Уходит время бутиков. Пришло время новых технологий. В стремительно меняющемся мире просто необходимо меняться вместе с ним».

Алексей Тимченко, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, ТОР и иных особых экономических зон:





- Проблема налогообложения для бизнеса – это сложный вопрос, тем более, что государство в последние годы ведет «настройку» этой системы практически «вручную», меняя требования и сами налоги достаточно часто. Фактически, на сегодняшний день самый эффективный налог с точки зрения государства – это НДС, тут отработан механизм его администрирования, собираемости, все понятно, и он дает постоянную хорошую наполняемость бюджета. В остальном, все вопросы, включая и возможную отмену ЕНВД, касаются конкуренции на рынке между крупным и малым бизнесом.

Сегодня ЕНВД платят в основном некрупные рыночные игроки, и если он будет отменен, то это автоматически даст преимущество крупным игрокам перед малым бизнесом, поскольку последнему придется работать в «общих» условиях налогообложения. Поэтому необходимо предусматривать рыночные механизмы, направленные на компенсацию таких ситуаций и создание льгот для малого и среднего бизнеса в условиях его конкуренции с крупными компаниями на рынке. Необходимо учитывать, что сегодня не всегда малый бизнес может уйти в льготные режимы налогообложения, а общие условия достаточно губительны, в особенности для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий – прежде всего, тут речь идет о том, что им приходится в таких условиях постоянно тратить значительные внутренние ресурсы на налоговое администрирование, которых и без того немного – вводить штатные должности бухгалтеров и юристов и так далее.

Кроме этого, полагаю, что политика в сфере налоговых режимов должна быть долговременной и понятной – то есть бизнес должен понимать, что тот или иной налог с определенной ставкой вводится на определенный период, и меняться это не будет. В противном случае сфера предпринимательства будет продолжать испытывать повышенные риски из-за необходимости постоянно подстраиваться под меняющиеся условия и корректировать стратегию развития из-за изменения привходящих правил работы».

Председатель коллегии адвокатов «Власов и партнеры» Денис ВЛАСОВ:





- Вопросы отмены ЕНВД поднимаются уже не в первый раз, однако впервые представители власти настолько тверды в своем решении. Согласно пункту 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», положения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.

Таким образом, отмена данного режима не является чем-то непредсказуемым, а была запланирована заранее.

Также, основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов продление действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на период после 2020 года не предусмотрено. Если смотреть с точки зрения бизнеса, отмена ЕНВД - это плохо, потому что иные режимы значительно поднимут налоговую нагрузку. Предполагаемая замена ЕНВД на патент не применима ко всем субъектам, применяющим ЕНВД. Иные режимы требуют сложную документацию, а значит и доп. затраты на бухгалтера. Маркировка - это тоже плохо, так как требует дополнительных денег, уменьшает количество мест, где можно осуществлять закупки. Онлайн кассы (цифровизация в сфере налоговых отношений) - также требуют дополнительных затрат. Все в комплексе усложняет работу МСБ.

С точки зрения власти, отмена ЕНВД - это хорошо, потому что в бюджет будет приходить больше денег. Маркировка нужна, чтобы снизить количество контрафакта и поднять конкуренцию, а онлайн кассы необходимы для цифровизации и контроля.

Владелец небольшого магазина Василий НЕСТЕРЕНКО:





- Зарегулированность малого и среднего бизнеса достигла критической точки. При всех громких заявлениях правительства РФ о значимости МСБ и мерах поддержки, на практике мы видим прямо противоположную картину. При очевидном профиците госбюджета, все предпринимаемые чиновниками шаги направлены на уничтожение малого и среднего предпринимательства как кластера и монополизацию рынка компаниями-гигантами. Тогда как опыт процветающих цивилизованных стран показывает: МСБ - это основа экономики, на одних крупных корпорациях «счастливую жизнь» не построить.

Для того, чтобы край процветал, необходимо сильное предпринимательство. Но политические решения, которые могли бы этому способствовать, непопулярны для правительства. Если говорить о Приморье, в первую очередь, необходимо серьезно менять налоговый кодекс РФ. Именно в нашем регионе, с учетом его удаленности от центральной России и особенностях, как территориальных, так и экономических, уменьшение административных барьеров и давления со стороны фискальных и надзорных органов на МСБ должно быть максимальным. В Приморском крае необходимо создавать благоприятные условия для жизни и трудовой деятельности населения, чтобы не только пресечь миграционный процесс оттока людей, но и привлечь как можно больше населения на территорию Приморского края. Увеличение единого налога на вмененный доход и дальнейшая его отмена объясняется Минфином попыткой консолидировать бизнес, переводя его в плоскость «прозрачности». Это ошибочное представление об эффективности предпринимаемых шагов.

Если разобраться, то ни разу в постсоветское время в России не было выявлено бизнесмена, у которого обнаружили чемоданы наличных средств! Вспомним высокопоставленного борца с коррупцией Дмитрия ЗАХАРЧЕНКО, обладателя нескольких квартир, набитых деньгами. Или другие громкие процессы с выявлением миллионов разворованных государственных средств. Рыба гниет с головы. На текущее время власть громко заявляет, что весь бизнес должен быть абсолютно прозрачен, но фактически он настолько прозрачен, дальше некуда. Происходит парадоксальная ситуация: если бизнес получил убыток за отчетный период, то откуда ему брать деньги на уплату налогов? Но налоговый орган это особо не интересует - плати! Нонсенс, но в наше время участились случаи, когда на уплату налогов предприниматель вынужден брать кредиты! Бороться нужно не с малым и средним бизнесом, а с представителями власти, уверенными в своей безнаказанности, скрывающими реальные доходы и расхищающими госсредства в особо крупных масштабах.

Индивидуальный предприниматель Александр ГОЛОВИН:





- Дефицит госбюджета вынуждает правительство вводить новые изменения, связанные с ЕНВД. Таким образом, большая часть ИП перейдут на патентную систему, а остальные организации будут вынуждены перейти на иные режимы налогообложения, для расчета налога по которым используется сумма фактически полученного дохода. По ЕНВД сегодня платится смешной налог, который предприниматели стараются еще больше снизить искусственными манипуляциями. Лично я - за повышение налога, но в рамках цивилизованного подхода. Налоговые отчисления должны быть направлены на повышение комфорта населения, как это и происходит в том же Гонконге, где налоги, на секундочку, очень высокие.

Предприниматели, к сожалению, забывают о тех статьях расходов бюджета, которые и компенсируются за счет налоговых сборов. Я имею в виду социальные выплаты, пенсии, пособия инвалидам и матерям-одиночкам, различные субсидии, преференции многодетным семьям и так далее. Предпринимателя, который искренне посвящает себя любимому делу, налоги не испугают. Ведь МСБ живет в основном за счет самого человека и его идеи. А рынок покинут псевдо-предприниматели. Что касается возможной монополизации рынка крупными корпорациями, я в это не верю. Если бы «крупные рыбы» захотели, то и без всяких инициатив Минфина проглотили бы мальков.