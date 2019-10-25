Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нелетная погода
Арбитражный суд Приморского края назначил на 6 ноября разбирательство по иску ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (подведомственно Росавиации) к АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) о взыскании 290 млн рублей за пользование федеральным имуществом.
Согласно материалам суда, речь идет «о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 230,772 млн рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 59,186 млн рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты этих средств».
В то же время аэропорт считает требования необоснованными.
«ФГУП «АГАА» предъявляет требования о взыскании платы за федеральное недвижимое имущество, выведенное из эксплуатации в связи с его непригодностью, не используемое АО «МАВ» и не принадлежащее ему ни на каком праве. В настоящее время правовой дирекцией АО «МАВ» готовится отзыв на исковое заявление о необоснованности требований ФГУП «АГАА», - заявили в пресс-службе аэропорта.
ФГУП «АГАА» принадлежит большинство российских аэродромных объектов - взлетно-посадочных полос, перронов и стоянок. Предприятие сдает их в аренду владельцам аэропортовых терминалов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента
- Нелетная погода
- Приморье быстрее всех раздает "дальневосточные гектары"
- В Приморье открыли шестой центр "Мой бизнес"
- За гектар ответишь
- Резиденты исчезающих территорий
- В Приморье инвесторов бесплатно научат правильно получать налоговые льготы
- В Приморье супермаркеты снижают цены на социально значимые продукты
- Корейский индустриальный парк развернется в Приморье на 50 гектарах
- Больше тонны экопродуктов из Приморья раскупили жители Харбина
Новости раздела
- Во Владивостоке открыли первый пункт по раздельному сбору мусора
- Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента
- Нелетная погода
- Не теряя ни дня
- "Ростелеком" предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink
- Приморье быстрее всех раздает "дальневосточные гектары"
- В Приморье открыли шестой центр "Мой бизнес"
- Во Владивостоке подача отопления начнется совсем скоро
- За гектар ответишь
- Получить ипотеку по беспрецедентно низкой ставке смогут не все
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке скоро может не остаться китайских туристов
- Амурская область делает ставку на космический туризм и продвижение территории
- На Сахалине возведут 39 арендных домов
- Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами
- IT какой успешный
- Проект реновации одного из самых неприглядных районов Владивостока получил международный приз
- Камчатский край удостоен Гран-при XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
- Никита Исаев: Думаю, самому Кожемяко немного стыдно за то, как он стал губернатором
- Корейский индустриальный парк развернется в Приморье на 50 гектарах
- Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с 81-й годовщиной основания края