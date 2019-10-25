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Не теряя ни дня
Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству городских территорий. Ремонтируются дороги, межквартальные проезды, ливневки, подпорные стены и лестницы, приводятся в порядок зеленые зоны.
В этом году впервые за долгие годы по распоряжению главы города Олега ГУМЕНЮКА асфальтируют сразу три протяженных участка дорог на Русском острове. На двух ремонтные работы уже завершены – это новые дороги в Поспелово (3,5 км нового асфальта) и к поселку Парис (2,5 км). Сейчас завершаются работы в районе поселка Экипажного – здесь заасфальтируют 2 км дороги, а кроме того, появится тротуар. Также на Русском устанавливают 14 остановочных павильонов.
Завершаются работы по капитальному ремонту в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В программе в этом году – 15 объектов в разных районах города. Капитальный ремонт, в отличие от так называемого «ямочного», призван обеспечить высокое качество и долгую службу дорожного покрытия. На многих объектах предусмотрено обустройство тротуаров, замена люков и решеток инженерных сетей, ремонт подпорных стен и лестниц.
Кроме того, в числе отремонтированных в этом году - свыше 40 межквартальных дорог, проездов к жилым домам и пешеходных зон.
На улице Борисенко ремонтируют ливневую канализацию. После прошедших летом ливней система показала, что пропускная способность труб крайне низкая, что привело к подтоплениям на данном участке. Глава города распорядился незамедлительно приступить к ремонту. Работы ведутся на участке от Спортивной до Школьной. Здесь смонтируют новые водопропускные трубы, восстановят смотровые колодцы и дождеприемные камеры. Работы продлятся до 10 ноября.
Ведутся и другие работы по благоустройству города. Так, в микрорайоне Снеговая Падь, в районе дома №29 на улице Анны Щетининой подрядчик приступил к монтажу новой лестницы. На месте деревянного лестничного марша возведут бетонную конструкцию. По соседству появится еще одна лестница.
Всего в этом году в городе запланирован ремонт более 30 лестниц. Они свяжут дома с остановками общественного транспорта, учреждениями культуры, образования и здравоохранения. С начала года отремонтирована уже 21 лестница, на трех ведутся работы, еще на восемь готовятся зайти подрядчики.
В оставшиеся до наступления холодов дни городские службы приводят в порядок зеленые зоны на улице Русской, проспекте 100-летия Владивостока, Тополиной аллее. Сейчас здесь обновляют слой грунта, после чего озеленители приступят к посеву газонных трав и посадке деревьев и кустарников.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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