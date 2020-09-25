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"Поехали!": "Русский минтай" запустил производство

25 Сентября 2020, 19:48 | Приморье

Продукция завода «Русский минтай», построенного РРПК, предназначена в основном для внутреннего рынка, в том числе – для жителей Приморского края

В Приморье на Территории опережающего развития «Надеждинская» состоялось знаковое событие – ввод в эксплуатацию и начало выпуска высококачественного филе минтая в блоках и штучной заморозки «шаттер-пак». Первые партии рыбопродукции выпустило крупнейшее на сегодняшний день перерабатывающее предприятие в крае - завод «Русский минтай», построенный Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК).

Завод был построен РРПК в рамках реализации государственной программы – так называемые «квоты в обмен на инвестиции». По системе инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Завод «Русский минтай» - это часть программы капитальных вложений РРПК, общий размер которой превышает 100 млрд рублей. Основные инвестиции компании направлены на строительство эффективного промыслового флота. После ввода в эксплуатацию завода РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.


 

Как рассказали в компании, продукция завода предназначена, в первую очередь, для внутреннего рынка, в том числе – для жителей Приморского края. Для этого на заводе уже налаживаются прямые поставки в торговые сети региона. Так, в числе первых – в день начала производства - было заключено соглашение о поставке товара с дальневосточной торговой сетью «Самбери».

«Мы рады, что наш первый партнер – дальневосточная компания, - комментирует генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил ДЕГТЯРЕНКО. – Для нас важно, чтобы качественную продукцию из минтая, который добывается в дальневосточном бассейне, получили жители именно нашего «рыбного» региона».


 

«Главная наша цель - обеспечить население свежей рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам. Соглашение, которое было сегодня подписано, гарантирует постоянное наличие продукции от местного рыбодобытчика в гипермаркетах Самбери. Прямые поставки с завода, где установлено высокотехнологичное оборудование и трудятся мастера своего дела, позволяют нам ожидать продукт действительно достойного качества», - считает Сергей ДРОБЫШЕВ, руководитель регионального офиса закупок сети гипермаркетов «Самбери».


 

Стоит отметить, что производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и др. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки. Сырье для завода будет добываться судами РРПК, а это значит, что предприятие обеспечивает контроль качества с момента вылова до упаковки готовой продукции и гарантирует сохранение уникальных полезных свойств дикой белой рыбы для потребителя.


 

По мнению заместителя председателя Правительства Приморского края Константина Владимировича ШЕСТАКОВА, новый завод - это не только новые мощности, но дополнительные налоговые отчисления и новые, высококачественные рабочие места для жителей Приморья. С вводом предприятия в эксплуатацию уже в текущем году в Приморском крае будет создано 130-150 рабочих мест с последующим увеличением до 350. Ожидается, что за первые 10 лет работы от компании «Русский минтай» в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей. Появление такого крупного производства - важнейшее событие для рыбной отрасли всего Дальнего Востока.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: кадры  квоты  тор  Русский минтай  рыба  ррпк  производство  продовольственная безопасность  инвестиции  строительство  приморье  завод  минтай  компании  рыбная отрасль 



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