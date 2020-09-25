Жители Владивостока могут проголосовать за вариант надземного перехода на Некрасовской

Жителям Владивостока предлагают выбрать архитектурно-художественный облик надземного пешеходного перехода в районе дома № 59а на улице Некрасовской. В настоящее время проект его реконструкции по заказу городской администрации разрабатывают в компании «Армада-Проект».



Проектом предусмотрено увеличение габаритов надземного пешеходного перехода с целью доведения магистральной улицы общегородского значения до нормативных параметров – с пяти полос до шести в оба направления.









Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, рассматривается несколько эскизов-проектов архитектурно-художественного облика надземного пешеходного перехода, которые отличаются своей концепцией и стилем. Также на обсуждение представлены и альтернативные варианты внешнего вида перехода.



«Цель опроса – определить внешний облик перехода совместно с жителями города, узнать их мнение. Помимо транспортной функции, наша задача - сделать так, чтобы надземные пешеходные переходы во Владивостоке отвечали общей планировочной композиции», – отметили специалисты.



Проголосовать за наиболее понравившийся вариант можно в социальных сетях администрации Владивостока – «Инстаграм» и «ВКонтакте». Кроме того, жители Владивостока могут написать свое мнение и предложения на электронную почту управления дорог и благоустройства [email protected]

Эскизы предоставлены компанией «Армада-Проект»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.