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В пострадавшем от тайфуна Приморском крае застраховано более 40% посевов

25 Сентября 2020, 13:30 | Приморье

НСА берет на контроль урегулирование убытков в Приморском крае, сельхозпроизводители которого пострадали от сильного дождя и ураганного ветра выше 40 м/c: соответствующее обращение направлено в Минсельхоз региона, для аграриев открыта «горячая линия», – заявил президент НСА Корней Биждов.

Согласно данным, которые были доложены на заседании оперативного штаба 4 сентября, в результате тайфуна в Приморье пострадали 750 га посевов кукурузы, повреждены 6,8 тыс. квадратных метров тепличных покрытий, остались без электроснабжения фермерские хозяйства и животноводческие предприятия. По решению властей региона, в г. Находка, в Партизанском и Шкотовском районах был введен режим ЧС муниципального уровня. Аграрная отрасль края также понесла потери от тайфуна «Бави», который прошел в конце августа, когда под водой оказалось 9,7 тысяч га посевов. Овощи и картофель оказались переувлажненными. Подтопления частично сохраняются до сих пор.

«В текущем году аграрии Приморья демонстрируют активность в субсидируемом агростраховании: по данным союза на 1 августа, здесь застраховано в 5 раз больше посевных площадей, чем годом ранее. – комментирует президент НСА Корней Биждов. – Страховой защитой по действующим страховым договорам в Приморье обеспечено 42% имеющейся в крае посевной площади – всего 193 тыс. га: 133 тыс. га сои, 46 тыс. га кукурузы, а также овес, яровые пшеница и ячмень, рис, картофель и другие сельхозкультуры. Риск ущерба посевам от сильного ветра и переувлажнения входит в перечень событий, на случай которых осуществляется страхование урожая с господдержкой».

В 2019 году Приморский край в связи с аналогичными природными явлениями стал зоной ЧС. Тогда бедствие выявило отсутствие страховых полисов у большинства понесших убытки хозяйств, вопрос о необходимости развития агрострахования был поставлен на совещании у Президента России 17 сентября 2019 г. с губернаторами пострадавших регионов. Соглашение о взаимодействии по вопросам развития агрострахования НСА и Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края подписали 13 декабря 2019 года.

«НСА напоминает пострадавшим сельхозпроизводителям, чьи посадки и посевы были застрахованы: необходимо незамедлительно обращаться в страховые компании для фиксации страхового случая. Порядок взаимодействия агрария и страховщика в виде пошаговой инструкции изложен в памятках-скриптах, прилагающихся к договору сельхозстрахования на условиях господдержки. Если у аграриев возникнут вопросы, просим обращаться на горячую линию [email protected] или по телефонам на сайте союза www.naai.ru» – заявил президент НСА Корней Биждов.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков.

В 2018 г. в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ были внесены изменения, целью которых стали гибкость и разнообразие условий сельхозстрахования. Закон вступил в силу с 1 марта 2019 г.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сельское хозяйство  страхование 



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