Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В пострадавшем от тайфуна Приморском крае застраховано более 40% посевов
НСА берет на контроль урегулирование убытков в Приморском крае, сельхозпроизводители которого пострадали от сильного дождя и ураганного ветра выше 40 м/c: соответствующее обращение направлено в Минсельхоз региона, для аграриев открыта «горячая линия», – заявил президент НСА Корней Биждов.
Согласно данным, которые были доложены на заседании оперативного штаба 4 сентября, в результате тайфуна в Приморье пострадали 750 га посевов кукурузы, повреждены 6,8 тыс. квадратных метров тепличных покрытий, остались без электроснабжения фермерские хозяйства и животноводческие предприятия. По решению властей региона, в г. Находка, в Партизанском и Шкотовском районах был введен режим ЧС муниципального уровня. Аграрная отрасль края также понесла потери от тайфуна «Бави», который прошел в конце августа, когда под водой оказалось 9,7 тысяч га посевов. Овощи и картофель оказались переувлажненными. Подтопления частично сохраняются до сих пор.
«В текущем году аграрии Приморья демонстрируют активность в субсидируемом агростраховании: по данным союза на 1 августа, здесь застраховано в 5 раз больше посевных площадей, чем годом ранее. – комментирует президент НСА Корней Биждов. – Страховой защитой по действующим страховым договорам в Приморье обеспечено 42% имеющейся в крае посевной площади – всего 193 тыс. га: 133 тыс. га сои, 46 тыс. га кукурузы, а также овес, яровые пшеница и ячмень, рис, картофель и другие сельхозкультуры. Риск ущерба посевам от сильного ветра и переувлажнения входит в перечень событий, на случай которых осуществляется страхование урожая с господдержкой».
В 2019 году Приморский край в связи с аналогичными природными явлениями стал зоной ЧС. Тогда бедствие выявило отсутствие страховых полисов у большинства понесших убытки хозяйств, вопрос о необходимости развития агрострахования был поставлен на совещании у Президента России 17 сентября 2019 г. с губернаторами пострадавших регионов. Соглашение о взаимодействии по вопросам развития агрострахования НСА и Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края подписали 13 декабря 2019 года.
«НСА напоминает пострадавшим сельхозпроизводителям, чьи посадки и посевы были застрахованы: необходимо незамедлительно обращаться в страховые компании для фиксации страхового случая. Порядок взаимодействия агрария и страховщика в виде пошаговой инструкции изложен в памятках-скриптах, прилагающихся к договору сельхозстрахования на условиях господдержки. Если у аграриев возникнут вопросы, просим обращаться на горячую линию [email protected] или по телефонам на сайте союза www.naai.ru» – заявил президент НСА Корней Биждов.
Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков.
В 2018 г. в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ были внесены изменения, целью которых стали гибкость и разнообразие условий сельхозстрахования. Закон вступил в силу с 1 марта 2019 г.
Новости партнеров
Новости тематики
- В пострадавшем от тайфуна Приморском крае застраховано более 40% посевов
- В Приморье страховаться стали реже...
- То наводнение, то засуха...
- Особый полис на подходе
- Защитите ребенка от неприятностей, а заодно обеспечьте его будущее
- ОСАГО сорвало с тормозов
- Страховой рынок Приморья в 2018 году превысил 10,6 млрд рублей
- Страховой рынок Приморья вырос до 7,7 млрд рублей
- Соцстрах ударился в цифровизацию
- Страховые потери года
Новости раздела
- Жители Владивостока могут проголосовать за вариант надземного перехода на Некрасовской
- В пострадавшем от тайфуна Приморском крае застраховано более 40% посевов
- "Ростелеком" проведет обучающие мероприятия по информационной безопасности в 60 городах России
- Приморье и Якутия лидируют по числу сделок по программе "Дальневосточная ипотека"
- Незаконную торговлю зачищают с улиц Владивостока
- Акция по бесплатной сдаче шин во Владивостоке продлена до конца сентября
- Транспортную карту Владивостока теперь можно приобрести в 100 киосках печати и Интернете
- Возведение уникального навеса для защиты от угольной пыли продолжается в "Терминале Астафьева"
- Популярный пляж дождался цивилизации
- Подбили на взлете
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцы переходят на личности
- Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске
- Приморская ГРЭС проходит реновацию
- За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
- Адвокатов экс-мэра Пушкарёва будут судить во Владивостоке
- НДФЛ скоро повысят до 15%
- Пособия для безработных с детьми хотят продлить бессрочно
- Власти Китая: COVID-19 обнаружен на морепродуктах из России
- Приморцев приглашают побегать онлайн
- Ярмарка "Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020" начала работать во Владивостоке