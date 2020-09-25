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"Ростелеком" проведет обучающие мероприятия по информационной безопасности в 60 городах России

25 Сентября 2020, 10:15 | Приморье

«Ростелеком» запускает «КиберДрайв» – одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. С сентября по ноябрь ведущие эксперты компании проведут 60 обучающих семинаров для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности. Участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью.

Среди городов-участников «КиберДрайва» – Хабаровск (6 октября) и Владивосток (8 октября), где мероприятие пройдет в традиционном очном формате, а также Благовещенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Якутск (9 октября), где эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров.

По оценкам «Ростелекома», совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Дальневосточном федеральном округе свыше 115 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний «на удаленку» эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25% рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты «Ростелекома» ответят в ходе предстоящих мероприятий «КиберДрайва». Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником «КиберДрайва» и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: КиберДрайв  Ростелеком  road show 



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