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Приморье и Якутия лидируют по числу сделок по программе "Дальневосточная ипотека"
Хабаровский край замыкает тройку лидеров
В Приморье зарегистрировано уже 4 545 сделок в отношении 2279 объектов недвижимости в рамках программы «Дальневосточная ипотека», которая начала работать в нашем регионе с декабря 2019 года. Эта программа позволяет покупать жилье с помощью выгодного кредита молодым семьям, состоящим в законном браке при возрасте заемщиков до 35 лет включительно, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Кредит выдается в размере до 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.
Но ряд банков пошел дальше, и сегодня, например, в Банке ДОМ.РФ кредит по этой программе, при выполнении определенных условий, можно взять под 1,2% годовых.
В Управлении Росреестра по Приморскому краю отмечают, что Приморье и Республика Саха (Якутия) сегодня в лидерах по числу сделок с привлечением средств по программе «Дальневосточная ипотека» по ДФО. Хабаровский край замыкает тройку лидеров. А менее всего таких сделок зафиксировано в Магаданской области и Чукотском АО. Всего же по Дальнему Востоку за минувшее с начала действия программы время ипотечные сделки зарегистрированы в отношении 10 192 объектов недвижимости. Около 40% регистраций ипотеки сегодня производится в электронном виде, и срок госрегистрации прав по льготной программе - в пределах двух рабочих дней.
Специалисты Росреестра считают, что возможность по программе «Дальневосточная ипотека» в будущем приобретать вторичное жилье в некоторых дальневосточных регионах может стать для их жителей серьезным подспорьем в решении своего жилищного вопроса.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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