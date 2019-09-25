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В Приморье интернет-трафик абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в четыре раза

25 Сентября 2019, 18:20 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период. В июне-августе абоненты оператора чаще выезжали за границу, чем годом ранее, и скачали в 4 раза больше интернет-трафика. Объем передачи данных приморских абонентов в международном роуминге по сравнению с прошлым годом также увеличился в 4 раза.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 4 раза. Жители Приморья в своих зарубежных поездках тоже израсходовали интернет-трафика в 4 раза больше, чем в прошлом году. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Испанию – в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Примечательно, что в прошлом году эти страны также были лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом.

Этим летом приморцы чаще отправлялись в путешествие в Южную Корею, Китай, Испанию. Количество абонентов Tele2, посетивших Китай в этом году, выросло на 80%. Самыми экзотическими направлениями летнего отдыха стали Багамские острова, Парагвай и Ямайка.

Более четверти абонентов Tele2, которые летом выезжали за границу, посетили Украину и Турцию. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых направлений абонентами Tele2 в летний период. Третье место занял Казахстан – количество посетивших его клиентов выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Наиболее экзотическими направлениями путешествий стали Королевство Бахрейн, Республика Суринам и Гренада.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск.

Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: АТР  туризм  tele2  путешествия  роуминг 



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