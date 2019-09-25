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Почему нужно копить?
Накопить – значит не просто создать определенный неприкосновенный запас, но и не дать ему уменьшиться
Как накопить на машину или Мальдивы, когда они все время дорожают? Что, если дети маленькие, но через 15 лет они захотят учиться в другом городе или стране? Можно ли постепенно отложить столько, чтобы через какое-то время это стало значимой прибавкой к пенсии? Можно, нужно, правильно. Только с пониманием, что накопить – значит не просто создать определенный неприкосновенный запас, но и не дать ему уменьшиться.
Разбираемся в вопросе с Юрием АФАНАСЬЕВЫМ, дивизионным директором по Сибири и Дальнему востоку УК «Альфа-Капитал».
Почему просто отложить – мало?
Деньги, как и всё вокруг, тоже теряют в цене – их обесценивает инфляция. 100 тыс. рублей, отложенные, например, в 2015 году, с учетом инфляции сегодня превратились в 73 тыс. рублей – 3,5 года назад на них можно было купить путевку для всей семьи, сегодня – только для двоих. Количество товаров и услуг остается неизменным, а денег для их покупки требуется больше. Инфляция была, есть и будет. В условиях растущей экономики – а мировая экономика, к счастью, непрерывно растет, значит, все в мире понемногу дорожает – деньги естественным образом будут продолжать дешеветь год за годом: в одной стране быстрее, в другой медленнее, но все равно дешеветь. На новую машину таким образом точно не накопишь.
Где деньгам будет сохраннее?
Банки предлагают открыть депозит, но ставки по вкладам в ближайшей перспективе будут продолжать снижаться. Это происходит во всем мире: долларовый депозит в розничном американском банке едва ли приносит его владельцам больше 1% дохода годовых, при том,что инфляцию в валюте тоже никто не отменял. То есть копить в долларах, евро или франках – это одна из возможностей застраховать себя от валютных рисков рубля, но даже это в долгосрочной перспективе означает, что ваш капитал уменьшается. Деньги дешевеют в любой валюте.
Как копить так, чтобы деньги работали?
Ответ на этот вопрос - проще, чем может показаться. Деньги должны быть вложены так, чтобы они не обесценивались и по возможности перекрывали инфляцию и приносили доход. Для этого они должны быть инвестированы, то есть вложены так, чтобы общая сумма на счете с какой-то скоростью росла. Слово «инвестиция» дискредитировало себя. Многие считают, что это то же самое, что «махинация», «спекуляция» или даже «надувательство». В лучшем случае, это кажется чем-то очень сложным – как человек без специального финансового образования разберется в этих вопросах? Отбросив житейские заблуждения и страхи, давайте просто переформулируем это по-другому. Речь идет о накоплении, то есть о создании капитала конкретного человека или семьи, который при взвешенном подходе может быть не просто сохранен, но и приумножен.
Порядка 40% домохозяйств в Америке вкладывают свои деньги в развитие экономики собственной страны с помощью инструментов фондового рынка – акций и облигаций. То есть, купив ценные бумаги, они копят на образование детей, на пенсию. Самые обычные люди знают, что денег, лежащих просто так «под подушкой», становится все меньше и меньше каждый год.
А сколько откладывать?
Ответа на этот вопрос нет, потому что работать должны любые деньги. Дисциплинировать себя в этом вопросе проще, чем кажется, главное – начать. Можно, например, принять решение откладывать 5% с любого заработка. Хочется сразу сказать, что лишних денег нет никогда, но это не совсем так: несколько тысяч рублей, но регулярно, можно отложить практически с любой зарплаты без большого удара по образу жизни семьи, но когда эти деньги начнут работать и, соответственно, сумма на счету – заметно расти от года к году (мы говорим о сроках 3–5 лет), эффект и дальше станет главным мотиватором. Ведь уметь отложить правильно на конкретные нужды, чтобы дальше реализовать задуманное, – это большой успех.
Во что вкладывать?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно сделать первое важное упражнение – определиться с целями и стратегией. На что вы копите? Как скоро вам понадобятся эти деньги? Насколько спокойно вы относитесь к изменениям рынка? Ответив на эти вопросы, вы сможете построить свою индивидуальную стратегию, определиться с тем, во что вкладывать, и начать копить правильно.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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