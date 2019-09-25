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Ремонт дворов во Владивостоке идет полным ходом
Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по губернаторской программе «1000 дворов». На сегодняшний день преобразились уже 146 дворов – почти половина запланированных к благоустройству на этот год. Все работы организованы администрацией Владивостока совместно с управляющими компаниями и с учетом пожеланий граждан. За качеством ремонта также следят специалисты мэрии и сами жители.
На 79 придомовых территориях уложен новый асфальт, в 40 дворах установлены детские площадки, а в 27 дворах – спортивные площадки. Работы ведутся во всех районах города – от острова Русский до поселка Трудовое.
Вот лишь несколько адресов: детская площадка на улице Русской – сдачи ее «под ключ» ждет детвора высоток №9, №11 и №11а; во дворе дома №3 на ул. Анны Щетининой появится свой мини-стадион; во дворе дома №24 по улице Днепровской оборудуют зону для гимнастических тренировок с современными тренажерами и т.д.
Отремонтировать самостоятельно, на средства жильцов, придомовые территории - непосильное бремя, поэтому дороги в сотнях дворов во Владивостоке за последние десятилетия сильно разрушились, так что программа по благоустройству дворов и возможность получить на это бюджетные средства оказалась более чем своевременной и долгожданной.
При этом, как сообщили в управлении содержания жилфонда администрации города, субсидий, предоставленных по краевой программе на асфальтирование больших дворовых территорий, во многих случаях оказалось недостаточно, поэтому по распоряжению главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА в городской казне были изысканы дополнительные средства в размере 20 млн рублей.
Напомним, чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», граждане заранее, еще в конце минувшего года, подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке. Это одна десятая всех дворов краевого центра. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге, на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71.
«Асфальтирование дворов, установка новых площадок – это то, что сегодня нужно Владивостоку. Поэтому, чем больше жителей будут участвовать в федеральных, краевых и городских программах благоустройства, тем быстрее преобразится наш город», - подчеркнул глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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