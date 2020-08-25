Гребешок гребли тарелками

Третий фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!» прошел во Владивостоке

Во Владивостоке и в 12 других городах России завершился третий фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!». Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране и в крае не помешала чествованию одного из самых популярных дальневосточных морепродуктов - приморского гребешка, настоящей жемчужины Японского моря. Фестиваль, запланированный на июль, стартовал 1 августа и завершился спустя две недели -15 августа. Подробнее -в материале газеты «Золотой Рог».

Объединенные гребешком

В этом году организатором фестиваля дальневосточных гребешков «На Гребне!» выступил ресторан ZUMA, крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке. Мероприятие проходило при поддержке правительства Приморского края, Туристско-информационного центра Приморского края и Федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Данный фестиваль создан для развития гастрономического туризма на Дальнем Востоке. Конкретно на территории Приморья, гастрономический туризм активно развивается в рамках Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Из года в год фестиваль гребешка «На Гребне!» поддерживает все большее число рестораторов по всей стране. Расширение географии фестиваля позволяет знакомить всё большее число гостей с этим продуктом, а шеф-поварам - обмениваться опытом и рецептами приготовления.

В августе этого года участниками фестиваля стали такие проекты, как Zuma (Владивосток), Супра (Владивосток), MOMO panasian kitchen (Екатеринбург), OISHI (Москва), Grebeshki (Санкт-Петербург), Мамука (Ярославль) и многие другие.

Также в мероприятии приняли участие восемь ресторанов из регионов-участников «Гастрономической карты России» Свердловской области, Екатеринбурга: Pinzeria by Bontempi в Ельцин Центре, Pinzeria by Bontempi в Синара Центре, SEKTA Organic Wine Bar, АГОНЬ BBQ Ratskeller, Carbonara, MOMO panasian kitchen, Grand Buffet Europe, «Кафе 1991».

В целом, в рамках фестиваля попробовать морской деликатес можно было в более чем 60 ресторанах в 12 регионах России.













Визитная карточка ДФО

Приморский гребешок богат питательными элементами, витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, и благодаря таким свойствам он крайне полезен для здоровья. В странах Азии и его назначают как лекарство, особенно полезное при авитаминозе и хронической усталости, которые так распространены у жителей больших городов, ведущих активный и насыщенный образ жизни. Что особенно важно - в Приморском крае гребешок выращивается без использования каких-либо добавок и гормонов.

«Гребешок - это любимый жителями Владивостока деликатес и символ дальневосточной кухни, которым так славится столица Приморского края. Он издавна считался деликатесом, а в настоящее время стал одной из визитных карточек Дальнего Востока», - отметили в Оргкомитете фестиваля.

«Фестиваль привлекает гастротуристов. Сейчас во Владивостоке много туристов из Хабаровска, Иркутска, Новосибирска. Фестиваль дает новый повод побывать на Дальнем Востоке», - говорит организатор Фестиваля дальневосточных гребешков «На Гребне!» Мария ИНОЗЕМЦЕВА. Она советует начинать знакомство с деликатесом в сыром виде, чтобы распробовать нотки морской свежести. «Кто-то предпочитает классику по-приморски, с соевым соусом. Искушенных гурманов шеф-повара удивляют авторскими рецептами. А в дни фестиваля с приморским гребешком могут происходить совершенно неожиданные метаморфозы», - отмечает Мария Иноземцева.

Например, в грузинском прочтении гастрономическая жемчужина Японского моря выглядит как чебурек-облако с гребешком, который стал изюминкой фестивального сета в ресторане «Супра». Или Аджарская лодочка с моллюском на борту - настоящий гастрохит прошлого года. Или новый рецепт хинкали из гребешка.

Гастрономический пир

По традиции, фестивальная программа была разделена на две части: дальневосточную и общероссийскую. Для жителей Дальнего Востока гребешок - это известный и любимый продукт, но для остальных россиян - это редкий деликатес. В рамках фестиваля рестораны во Владивостоке подавали гребешок живым из аквариума по цене всего 300 рублей за сет из трёх гребешков. Многие жители и гости города успели за две недели фестиваля посетить несколько ресторанов-участников и оценить, как шеф-повара Владивостока подчеркивают нежный сладковатый вкус этого удивительного продукта авторскими соусами и подачами. В остальных городах гости пробовали авторские блюда из гребешков ценой до 500 рублей. Всего за две недели фестиваля было продано более 35 тысяч живых гребешков.

Важной частью фестиваля стал настоящий гастрономический пир, который прошел на берегу одной из маленьких уютных бухт в пригороде Владивостока, в окружении густого леса, 31 июля.

Ужин в честь трехлетия фестиваля, состоявший из 6 авторских подач под открытым небом, провел бренд-шеф Паназиатского ресторана Zuma Егор АНИСИМОВ. Выбор локации для проведения ужина на морском побережье очень символичен, ведь в раковине моллюска - всё, за что так любят Приморье - аромат и вкус океана, который отдает ему все свое богатство.

Ключевое событие края

С каждым фестивалем интерес гостей, рестораторов и СМИ к дальневосточным морепродуктам и, в частности, к приморскому гребешку, растет, привлекая в этот период внимание к Владивостоку и всему региону. Важной целью фестиваля является развитие гастрономического туризма. Впервые фестиваль «На Гребне!» прошел во Владивостоке в 2018 году, он продлился две недели и стал самым заметным гастрономическим событием в жизни города.

Заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ подчеркнул, что фестиваль «На Гребне!» 2020 года – это прекрасный пример того, как локальный, но качественный туристический продукт быстро завоевал популярность за пределами региона. «Это произошло благодаря совместной системной работе рестораторов, туроператоров и краевых властей. В этом сезоне сроки наших знаменитых приморских гастрономических фестивалей сместились по известным причинам, но все они обязательно состоятся», – уточнил заместитель председателя правительства Приморья.

«Сейчас фестиваль является ключевым событием, обязательным к посещению среди туристов. Пожелаем фестивалю дальневосточных гребешков «На Гребне!» успехов, и до встречи в следующем году!», - резюмировали организаторы мероприятия.

На фото: Важной целью фестиваля является развитие гастрономического туризма.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



