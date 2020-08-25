Вторая жизнь мусора

Приморцы производят сотни тысяч тонн твердых коммунальных отходов, с которыми надо что-то делать

Лишь малая доля отходов, производимых приморцами в быту, сортируется и идет во вторичную переработку на производство новых материалов и товаров. И государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы предусмотрено вводить десятки гектаров полигонов для захоронения отходов и ряд производств, где они должны становиться вторсырьем.

Но есть серьезная проблема, решение которой больше в головах людей, в их культуре обращения со своими вещами. Для многих людей, даже ничуть не обремененных богатством, стало нормой выбрасывать то, что они считают устаревшим или не модным, немного побитым или потрепанным. И вполне функциональные, пригодные предметы попадают в мусорный конвейер, проходя который, действительно становятся уже непригодными для своей второй жизни.

Многие под фанфары рекламы о новых товарах с остервенением выбрасывают старую мебель, бытовую технику, одежду и обувь, шапки и платки, сумки, книги и виниловые пластинки, посуду, надоевшие сувениры, детские игрушки, остатки материалов от ремонта жилья и многое другое. Некие заказные гуру вещают, что старые вещи тянут в прошлое и закрывают нашим людям яркие райские перспективы будущего, что от них надо избавляться, и нечего строить из себя Плюшкиных.

А ведь еще недавно наш народ старьем не брезговал - толпами валил на распродажи за копейки заокеанского секонд-хэнда, а еще раньше и пакеты полиэтиленовые стирали... Сегодня в некоторых магазинах все еще можно найти дешевую подержанную одежду из заграницы. Но никто за ней в очередях уже не стоит.

Мы привыкли, приходя в супермаркет, приобретать с покупками новые пластиковые пакеты, хотя, наверное, могли бы ради сохранения экологии использовать такие пакеты многократно. Кстати, несложный расчет показывает, что приморский потребитель 2-3 месяца своей долгой трудовой жизни тратит на зарабатывание той суммы денег, которые он «по копейкам» тратит на эти пакеты. Пластиковые пакеты теперь же все чаще встречаются в глухой тайге, висят на деревьях в городах, плывут по океану.

В феврале «Российская газета» сообщала, что Владивосток в ходе опроса жителей 23 российских городов оказался среди тех нескольких, где жители не привыкли экономить, зато неплохо сорят деньгами, притом что столица Родины была причислена к самым бережливым городам. Наверное, в силу расточительности жителей Владивостока сегодня мусорные баки в нем стали привлекательны для определенной части людей, которые в них находят то, что им нужно. А ведь вторая жизнь вещей точно может быть организована совсем по-другому.

В схеме обращения твердых коммунальных отходов Приморья заметен пробел или свободная ниша, которой никак пока не интересуются ни бизнес, ни экологический оператор, ни общественные организации.

Не сказать, что к старым вещам совсем нет интереса у приморского бизнеса. Заметно, что одни фирмы собирают старые ванны, другие - холодильники и прочую бытовую технику, и, вероятно, на этом зарабатывают. Индивидуалы подбирают и мебель, которую можно обновить и с выгодой продать. Но нет чего-то универсального, как в далеком прошлом были лавки старьевщиков.

Да что там в далеком?! Московский предприниматель Макс ВЕРНИК построил свой бизнес на том, что стал принимать от населения под брэндом «Лавка старьевщика» огромный ассортимент старых вещей, которые стал успешно перепродавать. Сегодня это уже большой успешный бизнес, который пошел в интернет.

Представляется, что проблема старых вещей в Приморье может решаться несколько, скажем так, социальнее. Наверное, на определенный район или населенный пункт может ориентироваться точка их сбора, обмена и продажи. Кстати, это может быть еще и определенная занятость для пожилых людей, имеющих знания по старым вещам, и для тех, кто сегодня остался без работы.

Польза экологии от того, что старые и вроде бы ненужные вещи находят вторую жизнь, многогранна. С одной стороны, выигрывает экология, поскольку утилизация части отходов откладывается вплоть до полной «амортизации». Промышленность избавляется от необходимости эти вещи восполнять новыми, на производство которых требуется потратить какие-то природные ресурсы, добыча которых и отходы производства также являются проблемами. С другой - нуждающиеся в этих вещах люди зачастую имеют возможность получить их бесплатно либо за умеренную плату.

На фото: Кому-то ненужная вещь вполне может иметь право, образно выражаясь, на новую жизнь.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.