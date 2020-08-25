Протесты жителей не в силах остановить топор

Классика по-владивостокски: застройщики рубят деревья, власть дает на это добро, а жители негодуют

Зеленый каркас города - это своего рода скелет, который остается от «переваренного» Владивостоком леса. С самого основания города лес вынужден отступать под напором застройщиков, возводящих все новые и новые объекты, и там, где ранее сплошь произрастали деревья, теперь стоят новые здания и различные нужные объекты, проложены дороги и тротуары. А зеленый друг неуверенно остается на отведенных ему проектами процентах территории, которые, как бесконечность, стремятся к нулю.

То есть появляются объекты, рядом с которыми и дерево посадить негде. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы требует от застройщиков выполнения требований о компенсации вреда природе. Но может ли он быть восполним в такой степени, чтобы и жители были довольны, и застройщики целы?

Накал борьбы остается высоким

Уже многие годы во Владивостоке застройщики ведут с населением и общественностью странную игру: поручив порубочный билет или без оного, арендатор или собственник участка, идущего под строительство, быстро, иногда за одну ночь, валит мешающие его плану деревья. Появление забора уже стало для населения «красной тряпкой», что вот-вот еще одно зеленое пятно в застройке города будет уничтожено, и на его месте начнется строительство.

Правда, никто особой тайны из того, что деревья будут сноситься, не делает. Любой житель города может на сайте городской администрации войти в реестр действующих разрешений на снос деревьев и ознакомиться: сколько и где их должно быть снесено под развитие города. Известно, например, что в декабре прошлого года в

реестре действующих разрешений на вырубку зеленых насаждений находилось 9 150 деревьев, притом что буквально за предыдущий месяц было выдано 70 разрешений на снос около 7 000 стволов. И из них около 4 000 должно было пойти под топор в районе строительства музейно-театрального комплекса на острове Русском и 2 054 дерева - уступить свое место на планете детскому саду на Патрокле в районе ул. Басаргина, 2.

Конечно, список постоянно меняется. У застройщиков появляются новые запросы по сносу деревьев. Администрация их удовлетворяет, а жители протестуют.

Так, особенно серьезные протесты жителей города уже в этом году вызвало «топорное» разрешение, выданное 24 апреля компании «ДВ Констракшн» на снос 3 752 деревьев и 367 кустарников в районе ул. Нейбута, 135 под новый жилой комплекс «Южный» из 7 многоэтажных домов. И причина этого возмущения понятна - вместе с некими «сорными» деревьями, которыми можно было бы «безболезненно» пожертвовать, были снесены и краснокнижные.

По данным прокуратуры Владивостока, из 107 ранее установленных здесь проверкой Управления Росприроднадзора по Приморскому краю растений Калопанакса семилопастного после вырубки, произведенной застройщиком, остался всего один экземпляр. Остальные 106 деревьев были уничтожены, хотя все они были помечены, чтобы застройщик и подрядчик их не рубили. Экологический ущерб от сноса редких растений здесь превысил два миллиона рублей. В этой связи прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка зеленых насаждений). дело действительно возбудили, а не положили под сукно.

Кроме того, поскольку в связи с этой вырубкой работниками прокуратуры были выявлены нарушения в действиях должностных лиц администрации города Владивостока при выдаче разрешительной документации на снос зеленых насаждений, по этому факту главе города было внесено представление об устранении нарушений закона.

Кстати, ущерб, видимо, был подсчитан по минимуму - исходя лишь из одного растения-краснокнижника. А по данным ученых ДВО РАН, которые обследовали вырубаемый участок, на нем произрастали еще три другие красноснокнижника, один из которых внесен в Красную книгу России, и все - в краевую. До приостановки действия порубочного билета застройщик очистил от мешавшего ему леса около 60% территории будущего комплекса. Впрочем, сегодня под строительство убираются не только деревья, но и весь травяной покров. После строительства он делается новым, другим, без краснокнижников.

Надо полагать, что застройщики просто вынуждены нарушать закон, потому что какой участок владивостокского леса ни возьми, на нем обязательно найдутся краснокнижные представители флоры и фауны, которые пострадают. Поэтому проще все сплошь порубить, заплатить штрафы - все это потом оправдается продажами нового жилья по высоким ценам.

В конце июня администрация Владивостока выдала разрешение на снос 759 «зеленых друзей» застройщику ООО СЗ «Смарт Недвижимость» под строительство на ул. Русской в районе «Варяга» нового ЖК «Оазис». В начале июля застройщик уже приступил здесь к работам. При этом общественность еще не возмущена этим фактом и не протестует против сноса еще одного участка владивостокского леса. И это вызывает подозрение - не используются ли протесты людей самими застройщиками друг против друга? Хотя - кто в такой недобросовестной конкуренции стал бы признаваться? Не протестуют жители, например, против стоительства жилья в районе бухты Патрокл, хотя там под снос идет очень много деревьев.

В районе ул. Жигура, 8 застройщику ООО «Специализированный застройщик «Мега Сити» недавно выдано разрешение на вырубку 126 деревьев под снос недостроенного в советское время детского сада. Вместо него участок рекомендован для возведения многоэтажной жилой застройки на основе «баланса интересов» компании с местными жителями.

Скандалы продолжаются

К скандальным вырубкам этого года на территории Владивостока относится уничтожение ДРСК 646 деревьев в районе ЛЭП вблизи седанкинского спуска. Администрация города не была об этом извещена, и разрешения на вырубку деревьев не давала. Поэтому было решено оценить ущерб и передать материалы в правоохранительные и надзорные органы. Сетевики, однако, утверждают, что закона они не нарушали, а сносили исключительно те деревья, которые угрожали их проводам электропередач. Вероятно, объективно точки по этому спору расставит суд. Но еще один такой участок мэрия выявила и в районе горы Холодильник.

Недавно глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК подписал постановление об отмене разрешения компании ООО «Форуминвест» на строительство общественно-бытового центра в районе Треьей Рабочей - на Проспекте Красного Знамени, 104. Выяснилось, что разрешение на строительство этого объекта было незаконным. Однако деревья вдоль дороги под будущий объект застройщик успел снести. Запрет на рубку опоздал. При этом утверждается, что чиновник, допустивший необоснованное уничтожение деревьев, уже уволен.

В районе Зеленого квартала» продолжает тлеть скандал со строительством ЖК «Life», разрешить который попытался губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Жителей волнует, что застройщику, вместо запрета на строительство трех многоэтажек, все же разрешили две построить, плюс под застройку отдали и сохранившийся около этого жилого массива участок леса с краснокнижными деревьями.

На смену вырубкам

Лес все еще занимает более половины территории Владивостокского городского округа, но с каждым годом в связи с новым строительством он сокращается на десятки гектаров. То есть эффективность застройки падает, а лес при этом становится разменной монетой частных интересов, для которых привлекательнее и выгоднее не реновация имеющейся застройки, а освоение новых территорий с уничтожением на них имеющегося природного биоразнообразия.

По концепции озеленения Владивостока на 2020 год, во Владивостоке за счет бюджета намечено высадить 25 тысяч деревьев и кустарников, в том числе 3 300 - хвойных деревьев. Администрация города повышает роль хвойников в озеленении города: в прошлом году было высажено лишь немногим более 500 хвойных растений, в том числе - ель сибирская, сосна Банкса, сосна густоцветковая, ель колючая сизая и можжевельник. В этом году в озеленение добавляются тисы, туи, пихты, сосны, ели и лиственницы. При этом за основу взят опыт озеленения Приморского океанариума на полуострове Житкова на острове Русском, где, несмотря на более суровые условия, эти породы деревьев успешно прижились.

Опыт океанариума, по словам руководителя МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Азата ИСЛАЕВА, уже применен при обновлении озеленения на ул. Надибаидзе и Лермонтова, на острове Попова, при восстановлении Жариковского и Игнатьевского скверов и других общественных пространств города.

Надо отметить, что владивостокцы каждый год на добровольных началах высаживают тысячи новых деревьев. В основном у своих домов, где не хватает зелени. В этом году ими также была заложена аллея из 75 берез и кленов в районе дома №3 на ул. Анны Щетининой, 1000 молодых кедров были высажены на сопке Буссе.

Кстати, успешно завершилась эпопея с разрешением реконструкции Нагорного парка на сопке Буссе. НКО «Приморский фонд содействия инвестированию и развития предпринимательских и социальных инициатив» теперь сможет осуществить проект реконструкции этого парка с устройством видовой площадки. Таким образом, идея генерального директора компании DNS Дмитрия АЛЕКСЕЕВА - обустроить это место для горожан за счет средств бизнеса - стала реальностью. Кстати, после реализации этого проекта парк предполагается передать в ведение города. Выяснилось также, что при реконструкции сносу здесь подлежат 170 имеющихся деревьев из непроходимого молодняка и кустарников, 201 дерево будет пересажено, и четыре - подрезаны.

МНЕНИЕ

Председатель совета СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО отмечает, что строители оказываются заложниками сложной ситуации, из которой выходом становится - рубить гордиев узел. Прежде всего, застройщику приходится вносить плату за порубочный билет - где-то по 5-7 тысяч рублей за дерево, и небольшой участок под здание может потянуть на 2-4 миллиона рублей. Кроме того, никто не отменял требования, что застройщик каким-то образом должен вместо одного срубленного дерева посадить 2-3 новых. И застройщик обязательно, согласно реализуемому проекту, должен выполнить благоустройство и озеленение территории. Проекта строительства объекта без озеленения в принципе быть не может, как и сдачи объекта - без высаженных новых деревьев и кустарников.

Сергей Федоренко считает, что леса в городе не должно быть - он хлопотен в уходе. Если и высаживать, то кустарники и невысокие деревья, которые не застят окна. Опять же, кому нужны огромные тополя, которые очень затратны при их замене на новые деревья?! При этом надо помнить, что саженцы превратятся в зрелые деревья, украшающие город, минимум через 15-20 лет. И не каждое из посаженных приживется.

На фото: Лес борется с городом, но проигрывает.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.









