Не наказать, а побудить работать

Управляющие жилым фондом организации регулярно проверяются контролирующими органами

Работа организаций, обслуживающих жилой фонд, остается одной из главных тем обращений граждан в органы власти – как письменных, так и устных. И все чаще неудовлетворительные оценки в адрес «управляек» со стороны жителей приводят к отставкам профильных чиновников.

Например, в марте 2020 года заявление об увольнении написал курирующий ЖКХ заместитель главы Находкинского городского округа – после того, как на встрече с губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО жители НГО пожаловались на некачественную уборку дворов и подъездов, отсутствие ремонта внутренних коммуникаций и текущего ремонта кровель. Глава региона также поручил министерству ЖКХ края и жилищной инспекции провести тщательную проверку управляющих компаний города. Ранее аналогичное поручение губернатор дал в отношении управляек городского округа Большой Камень.

Но это, как говорится, крайние меры. А в повседневном режиме соблюдение управляющими организациями требований к работе контролирует Государственная жилищная инспекция Приморского края. Обычно проверки специалистами ГЖИ проводятся на основании обращений от собственников жилья. Основные направления работы инспекции – проведение обследований жилищного фонда, выявление и пресечение нарушений требований к использованию и его сохранности. Кроме того, инспекторы проверяют соблюдение законодательства при управлении МКД, предоставлении коммунальных услуг в домах. Добавим, что повышение качества работы управляющих организаций является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

По информации государственной жилищной инспекции Приморья, в 2019 году специалисты ведомства провели 746 проверок в рамках жилищного и лицензионного надзора. За нарушения законодательства организации, обслуживающие жилой фонд Приморского края, были оштрафованы почти на 12 млн рублей, а кроме того, их обязали устранить замечания. Три директора «управляек» были дисквалифицированы, а две УК лишились лицензий. Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок специалистами ГЖИ, – это несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, управления многоквартирными домами, некачественное предоставление населению коммунальных услуг, неправильное начисление платы.

В конце 2019 – начале 2020 года контроль за работой управляющих компаний был усилен в связи с переходом Приморья к новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), поскольку оплата за вывоз мусора стала отдельным платежом, и данные расходы потребовалось исключить из «коммунальной» квитанции, выставляемой управляющими компаниями собственникам жилья. Особое внимание в первые месяцы «мусорной реформы» уделялось своевременной уборке снега на придомовых территориях.

Дополнительные требования к качеству работы приморских «управляек» предъявила пандемия COVID-19: частота уборки подъездов, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, теперь находится на особом контроле. В муниципалитетах Приморья, начиная с марта, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК осуществляют влажную уборку с применением дезсредств в многоквартирных домах. Результат проверяют специалисты управления содержания жилого фонда и сотрудники краевой жилинспекции. За недобросовестно проведенную работу по дезинфекции должностным лицам грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей. Добавим, что всего в МКД Приморья насчитывается более 62 тысяч подъездов.

По состоянию на конец июля, сотрудники государственной жилищной инспекции Приморского края выявили более 2,5 тысяч нарушений качества санитарной обработки подъездов жилых домов. Рейды по проверке работы управляющих компаний и ТСЖ проводятся ежедневно.

- Каждый день проверяется, в среднем, более 100 подъездов, уже проверено 11979. Инспекторы выявили более 2,5 тысяч нарушений требований санобработки, составлено более 300 административных протоколов, 256 передано в суды, 66 из них рассмотрены, – уточнила зампредседателя правительства Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО. По ее словам, главная задача, поставленная перед жилинспекцией, – не наказать, а побудить добросовестно работать обслуживающие жилой фонд организации.

Досье "Золотого Рога": Оперативным штабом по предупреждению коронавируса в Приморском крае в начале апреля был утвержден следующий график санобработки подъездов для недопущения распространения COVID-19:

1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю.

2. Влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей также проводится пять раз в неделю.

3. Влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже двух раз в неделю.

4. Профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, с применением специализированного оборудования – не реже одного раза в неделю.

На фото: Плохие дворники, как правило, на своей ответственной должности не задерживаются – их работа находится под постоянным контролем жителей домов. А они мириться с мусором во дворе не будут…

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.