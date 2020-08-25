Экомаршруты набирают популярность

Лазурное небо, море, острова, вершины и реки, пещеры и водопады, глухая тайга и степные просторы, а также тигры, леопарды, медведи и даже акулы, - все это приморские реалии, которые манят матерых экотуристов…

Приморский край, по данным Ростуризма, входит в десятку регионов, наиболее популярных для экологического туризма. Он делит девятое место с Ленинградской областью и Башкирией - 1,23%. Это, конечно, очень далеко от регионов-лидеров: Крым - 30,25%, Карелия - 20,37% и Байкал - 18,52%.

Но потенциал юга Дальнего Востока таков, что в перспективе можно рассчитывать на то, что наш край сможет значительно повысить свой рейтинг в престижной десятке. На это, в частности, нацеливает и государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Ранее планами развития туристической отрасли региона на десять лет вперед было намечено увеличить обслуживание туристов с 2,5 миллиона человек до 10-12 миллионов в год. И значительную их часть должны привлечь сфера обслуживания гостей и уникальная природа, хорошо оборудованные маршруты, тропы и бивуаки. Что особенно ценно, у них - огромный выбор природных объектов, с которыми они могут познакомиться ближе.

Можно начать с Владивостока…

Одна из особенностей Владивостока в том, что на большей части городского округа сохраняется полноценный природный комплекс, характерный для уссурийской тайги. Здесь же морское побережье с удобными бухтами для дайвинга с элементами подводной охоты и фотоохоты. Можно встретить и дикого зверя - вплоть до тигра.

Безусловно, в городе внимание приезжих туристов в первую очередь приковано к его архитектуре, особенностям застройки, памятникам, объектам культуры, музеям, к истории, ресторанам и прочим привлекательным объектам. Однако, располагая временем, неравнодушный к природе турист должен не просто проехать по городским улицам на автобусе, но и пройти лесными и прибрежными тропами дальневосточной столицы.

И лучшими проводниками в этом, надо отдать должное, считаются не гиды многочисленных экскурсионных бюро, а активисты волонтерской организации - Лига ходьбы «Женьшень». В ее уставе, в частности, одни из главных направлений - организация бесплатных походов по Владивостоку и краю и благоустройство маршрутных троп, по которым эти походы проводятся. Лишь в прошлом году приморские энтузиасты ходьбы благоустроили 8 пешеходных туристических троп по лесным пригородам города и 12 троп - по краю. Каждая протяженностью 15-20 километров. В том числе с заходом в Ботанический сад ДВО РАН, по мысам Вятлина и Тобизина. За тридцать лет истории Лиги ее постоянные члены обошли весь край, и у ней на

вооружении множество маршрутов на любой вкус для подбирающейся группы, и настоящие проводники - знатоки природы и местных достопримечательностей.

Глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК отметил, что Администрация города имеет свою программу развития туризма, в которой предполагается устройство экологических туристских маршрутов. И первым к сентябрю было обещано запустить «тропу на острове Попова, протяженностью около четырех километров мимо столетних лип, рек из камней, старого оборонительного капонира, и с выходом на высокий утес с видом на Японское море». Кстати, остров интересен для туристов пляжами и музеем Дальневосточного морского заповедника.

…уйти в море…

Водный экотуризм, конечно, в Приморье есть. Это в какой-то степени - экстрим прохождения по опасным горным речкам и спокойное путешествие по относительно спокойным рекам Уссури и Бикин. На море - это в большей степени яхтенный туризм вдоль побережья края и на острова, иногда под заказ катера - короткий круиз по Амурскому и Уссурийскому заливу или вдоль островов.

На последнем заседании совета по туризму губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил, что в крае будет восстанавливаться и развиваться круизный туризм с новой инфраструктурой, что должно поднять уровень и привлекательность посещения Приморья туристами из других регионов и из-за границы. Он сообщил, что с Минпромторгом уже есть определенное согласие в том, что для этого необходимо строить свои круизные суда, и особое внимание на уровне заинтересованных муниципалитетов уделять созданию инженерной и транспортной инфраструктуры предлагаемых туристам мест посещения, экологии, санитарии зон отдыха и приличному гостиничному сервису. Вероятно, в ближайшее время эта идея получит развитие.

В начале июня губернатор Приморья оценил возможности экологического туризма в Хасанском районе и в Дальневосточном морском заповеднике, осмотрев акваторию, острова и побережье Хасанского района. Здесь он встретился с местными жителями и поддержал проект-предложение Константина БОГДАНЕНКО о развитии и обустройстве инфраструктуры туристического кластера на базе национального парка «Земля леопарда» и других заповедных территорий на юго-западе края, и - создание «Большой экологической тропы» с твердым покрытием вокруг горы Туманной, откуда открываются красивые виды на море и окрестности.

Как тогда выяснилось, здесь заповедные места зачастую возможно посещать только на маломерных судах с ограниченными по мощности двигателями или под парусом. Большое круизное судно близко к заповедным островам подходить не должно, но приморское морское побережье довольно большое, и во многих местах можно без проблем приблизиться к берегу и даже высадиться. Где? Это, вероятно, станет ясно, когда определится - в каких местах круизным судам обустроят места для причаливания.

…в таежную глухомань…

Рай для экотуризма - это заповедные места. Надо отметить, что в каждом приморском заповеднике или национальном парке сегодня есть пока что скромная гостевая инфраструктура, исходя из того, что в отдаленные уголки края добраться трудно, и не «каждая птица долетает до середины Днепра». Но тем из туристов, кто добирается до заповедных мест, обязательно представляется выбор маршрутов разной сложности, и каждый - со своими особенностями. Обустройство многих из них продолжается из года в год. В этом заповедникам помогают волонтеры и отпускаемые на развитие инфраструктуры туризма средства.

Конечно, все заповедные территории Приморья со своих сайтов зазывают к себе любителей дикой дальневосточной природы - полюбоваться уникальными памятниками геологии, растительностью, животным миром. Их посещение затратнее по времени и деньгам - чтобы добраться туда. Но немногих фанатов это не останавливает, и новые впечатления все окупают.

Это очень разные территории. И, чтобы их понять, конечно, там надо просто побывать - все увидеть, и, что можно, пощупать. И стоит просто наметить план и включить в него Лазовский заповедник с островом Петрова, на котором уникальная тисовая роща, и в паре с ним нацпарк - «Зов тигра», нацпарки «Бикин» в Пожарском районе и «Удэгейская легенда» - в Красноармейском, Сихотэ-Алинский заповедник, Ханкайский, Уссурийский, Дальневосточный морской заповедник. Доступны для посещения туристами заказники регионального значения, в том числе и открытый в прошлом году «Комиссаровский». Кстати, в ближайшее время статус нацпарка предполагается присвоить любимому многими туристами району горы Пидан.

…и подняться в горы

Приморские «гималаи», конечно, ниже настоящих. Горы горной цепи хребтов Сихотэ-Алиня на территории Приморья не превышают высоты 2 000 метров. Но их покорение увлекательно и доступно для людей в хорошей физической форме, и полезно-оздоровительно для тех, кто физформу потерял, но хочет ее восстановить.

Самые ленивые, конечно, могут, не выходя из Владивостока, взобраться на несколько мелких вершин, имеющих тренировочное значение - Орлиную сопку, горы Шошина и Холодильник. С них открываются интересные виды на город. Однако полезнее побывать на вершинах, которые туристами ценятся более высоко. Это горы сверхтысячники - Аник на границе Пожарского района с Хабаровским краем и Облачная в районе нацпарка «Зов тигра». Всего в крае десять вершин высотой более 1 000 метров. Особенно популярны среди них загадочная гора Пидан (Ливадийская) на стыке Шкотовского района с Партизанском, и легкодоступная для восхождения даже с маленькими капризными детьми Фалаза (Литовка) - в Шкотовском. Надо отметить, что особой туристской доблестью считается посетить все эти десять вершин.

Ну, и, покоряя горы, конечно, стоит посетить приморские знаменитые пещеры и водопады. Они не фигурируют в мировых рейтингах, но имеют свои особенности и очарование.

КРОМЕ ТОГО

Экотуризм лучше развивать кластерами

Безусловно, хасанский кластер, ориентированный на экотуризм, наиболее, скажем так, логичен и доступен для массового посещения. Директор ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова Виктор БАРДЮК отмечает, что такого биоразнообразия, как в Хасанском районе и его морской акватории: больше в России нет, кроме как на Кавказе.

Только здесь - редкий дальневосточный леопард и самая высокая концентрация амурского тигра. И, как он утверждает, количество посетителей, которых эти заповедные земли могут принять, - не ограничено, поскольку есть участки с разной степенью доступа. Но на отдельные маршруты разрешается выходить лишь по несколько человек, а в схрон на фотоохоту натуралистов отправляют с сопровождающим по одному. Особые ограничения здесь, конечно, по заповеднику «Кедровая падь».

То, что интерес к этой заповедной территории быстро растет, можно судить по тому факту, что, несмотря на ограничения с коронавирусной пандемией, число посетителей сюда по сравнению с летом прошлого года выросло в полтора раза. Больше их стало из центральной России. И нацпарк к снятию ограничений подготовил сюрприз - открыл экскурсионный маршрут на новый кластерный участок «Гамовский» с возрождаемым оленепарком и с заповедными бухтами, запустил многодневный тур «По следам диких кошек».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.